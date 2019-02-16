Bozkurt halk ile kucaklaşıyor

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, partililerle birlikte çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla buluşan Bozkurt, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. İlçe turunun ardından Zeki Bozkurt ve AK Partililer ilçe şehitliğini ziyaret ettiler. Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakan Bozkurt, şehitlerin emanetini hiçbir zaman yere düşürmeyeceklerini de ifade etti.