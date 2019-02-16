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Bozkurt halk ile kucaklaşıyor

ŞEFAATLİ Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bozkurt, ilçe halkını ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Bozkurt halk ile kucaklaşıyor

ŞEFAATLİ Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bozkurt, ilçe halkını ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürüyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Bozkurt halk ile kucaklaşıyor

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, partililerle birlikte çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla buluşan Bozkurt, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi. İlçe turunun ardından Zeki Bozkurt ve AK Partililer ilçe şehitliğini ziyaret ettiler. Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakan Bozkurt, şehitlerin emanetini hiçbir zaman yere düşürmeyeceklerini de ifade etti.

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