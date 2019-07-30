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Bozdağ’dan ziyaret turu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Bozdağ’dan ziyaret turu

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

30 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Bozdağ’dan ziyaret turu

Milletvekili Bozdağ’ın ilk durağı Yozgat Ziraat Odası oldu. Bozdağ, Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz’den çiftçilerin sorunları, tarım ve hayvancılıkla ilgili bilgiler aldı. Yozgat’ta yaşanan sel felaketiyle ilgili Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonda görüşen Bozdağ, yaraların sarılması için gereken çabayı göstereceğini belirtti. Yozgat’a inşa edilen sulama göletleri ve barajlarının bir kısmının tamamlandığını, bir kısmında çalışmaların devam ettiğini anlatan Bozdağ, “Bunların tümü tamamlandığında çiftçilerimizin sulama sorunu ortadan kalkacaktır. Yozgat, tarım ve hayvancılıkta ne kadar güçlü olursa, geleceği de o kadar güçlü olur” dedi. Bozdağ daha sonra Yozgat Ticaret Odası, İl Genel Meclisi Başkanı, Yozgat Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Memur Sen’i ziyaret ederek programını tamamladı.

Son Güncelleme: 29.07.2019 16:35
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Yozgat MilletvekiliBekir Bozdağ
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Kral 2019-07-30 15:05:18

Hadi o geliyo yozgata anladik da siz niye şöyle haberler yapiypsunuz yozgatı sömürduler yetmedi hala yiyolar bunu bütün millet biliyo ne yaptilar kardesim şu haberin altina doğruları yazın artık yozgata gezmeye sorgun termale tatil yapmaya geldi demiyosunuz da sorunlari konuştu diyosunuz yapmayin ...

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