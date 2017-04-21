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Bozdağ'dan Yozgat çıkışı

21 Nisan 2017 Cuma 23:59
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 16 Nisan halkoylamasında rekor oyla 'Evet' oylarının çıktığı Yozgat ile ilgili olarak sosyal medyada yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi. Bozdağ, "Yozgatlının, Bayburtlunun oyu ile bir başka ilden oy veren insanların oyunun özgül ağırlığı birbirinden farklı olabilir mi? Herkes eğer hukuk devletiysek ki öyleyiz kanun önünde eşittir, kanunda eşit olan yerde de herkesin oyu birbirine denktir" dedi.

Bozdağ'dan Yozgat çıkışı
Bozdağ, Ahaber Televizyonunda katıldığı canlı yayında "Ben buradan CHP’ye şunu ifade etmek isterim. Hem adında cumhuriyet var, hem halk var. Halkın iradesine saygı duymak demokrasiye inanan herkesin ortak vazifesidir. Bizi bugün siyasette güçlü, iktidar, muhalefet kılan halkın iradesidir. Bizim istemediğimiz sonuç çıktığı zaman 'Ben bu iradeyi ortaya koymayanları tanımıyorum' demek, halka büyük saygısızlıktır."dedi.
YOZGAT'LININ OYU
Bozdağ "Bakın çok ilginç örnekler var, bazıları diyor ki sosyal medyada ‘Benim kaderimi Yozgat, Bayburt, Elazığ, Konya ve Niğde nasıl belirler’ diyor.  Sonra Ertuğrul Özkök de kalkmış ‘Verginin yüzde 84'ü 'hayır' çıkan illerden, yüzde 6'sı 'evet' çıkan illerden’ diye çok ahlaksızca bir ayrımcılık yapıyor.Milleti birbirinin karşısına getirip, birbirinin karşısına dikmeye çalışıyorlar. Bu insanlara ben şunu soruyorum; demokrat diyorlar kendilerine, bu ülkede yaşayan insanların hepsinin birbiriyle eşit olduğunu kabul etmek bunların niye ağrına gidiyor? Yozgatlının, Bayburtlunun oyu ile bir başka ilden oy veren insanların oyunun özgül ağırlığı birbirinden farklı olabilir mi? Herkes eğer hukuk devletiysek ki öyleyiz kanun önünde eşittir, kanunda eşit olan yerde de herkesin oyu birbirine denktir. Ama eşitliği içine sindiremeyen daha doğrusu insan olmanın en büyük şeref ve onur olduğunu herkesin de en az bizim kadar şerefli ve onurlu olduğunu kabul etmeyen bazı zavallılar çıkıp böyle değerlendirmeler yapıyorlar. CHP’ye diyorum ki ‘Siz bu hataya düşmeyin, halka inanın halka güvenin.’

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