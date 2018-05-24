BOZDAĞ’DAN BEKLİYORDUM, BAŞER’DEN GELDİ

Acaba dedim Bekir Bozdağ ne zaman sahaya çıkacak da “Hedefimiz 4-0’dır” diyecek diye düşünüyordum ki, açıklama Yusuf Başer’den geldi.

AK Parti’nin dördüncü sıradan ikinci sıraya terfi eden başarılı siyasetçisi Yusuf Başer, önceki gün verdiği bir demeçte “Yozgat’ta hedefimiz 4-0’dır” demiş.

Kendisinin daha evvel dördüncü sırada yer aldığını ve zoru başarmak adına umutsuzluğa kapılmadan çalışarak, başardığını hatırlatmış.

Bu örnekten hareketle, Yozgat’ta yeniden 4-0 yapmanın hayal olmadığını beyan etmiş.

Dediğim gibi, ben bu açıklamayı ilk olarak Bekir Bozdağ’dan bekliyordum ama Başer erken davranmış.

AK Partili siyasetçiler, Yozgat’ta sahaya indiklerinde elbette 4-0 vurgusu yapacaklar ve hedefleri de bu olacaktır.

Yozgat’ta elde ettikleri son zaferin sonucu böyledir çünkü.

Bu parola ve hedefle sahaya inmek doğal ve kolaydır ama zor olan ittifak ruhuna zarar vermeden bu işi götürmektir.

Yani siz 4-0 hedefiyle yola yürürken ortağınız, ittifak yaptığınız parti de 4 adayı ile sahaya inecektir.

Mesele bu ince çizgide politika yürütebilmektir.

Bunu iyi bilen AK Parti’nin birinci sırasında Sayın Bozdağ, ikinci sırasında ise tecrübeli ve seçimlerde başarılı Sayın Başer’e yer vermesi de elbette tesadüf değildir.

Yozgat’ta Sayın Bozdağ sahaya indiğinde seçim havasının da değiştiğini göreceksiniz.

İKİ ABLA…

Bu seçimlerde Yozgat’ın iki ablası milletvekili listelerinde yarışa dahil oldu.

Birisi Sibel Abla, birisi Özgür Abla.

Sibel Yıldırım AK Parti’nin, Özgür Karslıoğlu CHP’nin üçüncü sırasında yarışa girdi.

Bizim iki ablamız da Yozgatlılar tarafından sevilen, sayılan ve takdir gören, Yozgat siyasetinde Anadolu kadınının temsilcisi olma özelliğini taşıyor.

İkisi de yıllardır Yozgat toplumunun derdi, sıkıntısı ve sorunlarıyla mücadele ederken, meselelerimize kadın duruşu ve kadın bakışıyla yaklaşıyor.

Sibel Yıldırım…

-AK kadrolara, yola çıkıldığı ilk günlerde katılanlardan ve emek verenlerden.

-Teşkilatın her kademesinde makam-mevkii gözetmeden görev ve sorumluluk üstlenmiş bir isim.

-Görev verilmediğinde küsmeyen, kırılmayan ve kapıyı vurup çıkmayan vefalı siyasetçi.

-Siyasi parti kalıbında kalmayarak, STK’larda da görev üstlenen sorumluluk bilinci yüksek bir kadın.

Özgür Karslıoğlu…

-CHP’nin Yozgat’taki neferi, en öndeki askeri ve emekçisi.

-Hiçbir zaman yuvayı terk etmeyen, Atatürk’ün emanetine Yozgat’ta sahip çıkan devrimci bir kadın.

-Evlatlarını da bu bilinçle ve devrimci bir anlayışla yetiştiren bir anne.

-CHP’nin seçimlerde başarısı için köy, fabrika, tarla gezen ve CHP’yi anlatan deneyimli bir siyasetçi.

-Yozgat kadınının inanç ve değerleriyle barışık, ötelemeyen ve kucaklayan bir abla

Özetle, Yozgat bu seçimlerde iki hanım adayı bulunduğu için şanslı. Size bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu seçimlerde sırf Sibel Yıldırım ile Özgür Karslıoğlu yarışabilse ne kavga görürsün ne gürültü, ne hakaret olur ne incitici bir söz…

İkisine de başarılar…



STK’LAR HATIRLANACAK MI?

Yozgat’ta gerek iktidar partisine, gerekse muhalefet partilerine yakın olan sivil toplum kuruluşu ve sendikalar var.

Hatta bunların bir kısmı, bu partilere resmi olmasa da organik bağ ile bağlı.

Seçim dönemi gelince, bu partiler, bu STK’ları ve sendikaları hatırlar ve kendilerine destek vermelerini talep eder.

Oysa normal zamanda bu STK ve sendikalarda mücadele veren insanları ne arayan olur, ne soran…

Taşrada ne yaptıkları, yaşadıkları sıkıntı ve sorunlar hiç kimsenin aklına gelmez.

Seçim davulu çaldığı gün buralara ziyaretler başlar, buraların temsilcisi ve başkanlarını yanlarına almak isterler.

Bu seçimde de yine öyle olacak, STK’ların kapıları çalınacak, buralarda toplantılar tertip edilecek, seçimler bitince buraların ışığının sönmesi kimseyi rahatsız etmeyecektir.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Yeni sistemdeki oy hesaplama sistemini detayıyla anlatan usta gazeteciyi.

*Vaatlerini tamamlayamadığı için vaat vermekte zorlanacak olan siyasetçileri.

*Gözünü yerel seçimlere diken bazı aday adaylarını.