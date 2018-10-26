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Bozdağ’a ziyaretler sürüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ı AK Parti Yozgat İl teşkilatı ve belediye başkanları ziyaret etti.

Bozdağ’a ziyaretler sürüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ı AK Parti Yozgat İl teşkilatı ve belediye başkanları ziyaret etti.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Bozdağ’a ziyaretler sürüyor

Bekir Bozdağ’a destek ziyareti gerçekleştiren AK Partililer, Bozdağ’a ‘yanınızdayız’ mesajı verdiler. Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki sözleri ile ilgili olarak ”Cumhurbaşkanımız konuşurken kendimi tutamadım. Cumhurbaşkanımızın bizi savunmasından sahiplenmesinden dolayı kendimi tutamadım” dedi.
AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse başta olmak üzere Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ak Parti ilçe başkanları ve belediye başkanları TBMM ‘de Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti. Bozdağ ziyarette yaptığı konuşmada “Ak Partili olsun olmasın bütün Yozgatlı hemşerilerim sahip çıktı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Partime teşekkür ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere parti sözcümüz, partimiz bize sahip çıktı hepsine teşekkür ediyorum“ diye konuştu.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da, “Sayın Bakanımıza yönelik hakaretamiz saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri hepimizin yüreğine su serpti. Yol arkadaşına sahip çıktığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
 

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