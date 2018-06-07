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Bozdağ canlı yayınlara katıldı

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, önce kendisine bağlı TRT’ye daha sonra da HaberTürk Kanalında canlı yayına çıktı.

Bozdağ canlı yayınlara katıldı

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, önce kendisine bağlı TRT’ye daha sonra da HaberTürk Kanalında canlı yayına çıktı.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Bozdağ canlı yayınlara katıldı

Bozdağ, akşam Yozgat şehir merkezindeki Cumhuriyet Parkı’nda TRT’nin canlı yayınına katılarak, yöneltilen sorulara Yozgat’tan yanıt verdi. Bozdağ, dün öğle saatlerinde ise bu kez HaberTürk kanalının konuğu oldu. Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı önünden sorulara yanıt veren Bozdağ, güncel genel konulara değinmeyi tercih etti. Terörle mücadelenin aralıksız sürdürülmesi gerektiğini belirten Bozdağ, ”Türkiye PKK terörüyle etkin ve kararlı bir mücadele yürütüyor. Terörle mücadelenin vakti zamanı olmaz. 7/24, 365 gün bu kararlı bir şekilde bu mücadeleyi yürütmemiz gerekiyor. Bu güne kadar terörle başarılı bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle taarruz politikası yani terörü ininde vurma ve neredeyse orada yok etme politikası terör örgütünün belini kırdı. Bugün itibariyle bölücü terör örgütü planlı, programlı terör eylemi yapabilme kabiliyetini büyük ölçüde kaybetmiştir’’ dedi. 

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