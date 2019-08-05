CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, seçim bölgesi Yozgat'ta pazardan alışveriş yaparken görülüp, görüntülendi. Seçim bölgesine sıkça gelip, özellikle kırsal alanda çiftçilerle bir araya gelip, sorunlarını dinleyip, ardından da TBMM'de gündeme taşıyan Milletvekili Keven, Yozgat'ta bu yıl 20'incisi düzenlenen Sürmeli Festivali etkinliklerine katıldı. Yozgat'a gelişinde kendisine ait evinde kalan Milletvekili Ali Keven, pazardan alışveriş yaparken, vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.

