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Böyle görüntülendi!

ASLINDA olması gereken bir durum ama sıkça görülemeyince, istisnalar da ister istemez dikkat çekiyor.

Böyle görüntülendi!

ASLINDA olması gereken bir durum ama sıkça görülemeyince, istisnalar da ister istemez dikkat çekiyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
44 Okunma
Böyle görüntülendi!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, seçim bölgesi Yozgat'ta pazardan alışveriş yaparken görülüp, görüntülendi. Seçim bölgesine sıkça gelip, özellikle kırsal alanda çiftçilerle bir araya gelip, sorunlarını dinleyip, ardından da TBMM'de gündeme taşıyan Milletvekili Keven, Yozgat'ta bu yıl 20'incisi düzenlenen Sürmeli Festivali etkinliklerine katıldı. Yozgat'a gelişinde kendisine ait evinde kalan Milletvekili Ali Keven, pazardan alışveriş yaparken, vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.

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