Biz seçime hazırız!

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, erken seçimde iktidarın hezimetinin daha erken olacağını, İYİ Parti’nin Yozgat’ta tüm teşkilatlarıyla erken seçime hazır olduğunu ifade etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin önceki gün yaptığı açıklamada, seçimlerin öne alınmasını talep ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran’da erken seçim yapılacağını belirttiğini hatırlatan Metin Özışık, “Biz İYİ Parti olarak olası erken seçime hazırız” dedi.

Metin Özışık, "Geçmişe baktığımızda erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın küçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır” şeklinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli’nin yaptığı açıklamadan İYİ Parti olarak mutluluk duyduklarını bildiren Özışık, “Ağustos 2018 veya 24 Haziran tarihi bir kenara, İYİ Parti olarak yarın yapılacak seçime dahi hazırız. Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Milletimizin şunu bilmesini istiyoruz, İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır. Biz hazırız” ifadelerini kullandı.

