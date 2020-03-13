Birlik yeniden gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başer, Yozgat kamuoyunun gündeminde olan Yozgat’a ‘Acemi Birliği’ kurulması konusunu görüştü. Bakan Akar, yeni savunma konsepti ve teknolojik gelişmelere göre Türk Ordusunu yeniden yapılandırdıklarını vurgulayarak, Yozgat’a Acemi Birliği kurulması hususunu değerlendireceklerini, ihtiyaç halinde kurulacak acemi birlikleri arasına Yozgat’ı da dahil edebileceklerini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulunan Milletvekili Başer, ‘’Yozgat kamuoyunun beklentisi olan Yozgat’a Acemi Birliği kurulması hususunu Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a ilettik. Sayın Bakanımız ihtiyaç halinde kurulacak Acemi Birliklerinin birinin Yozgat’ta kurulması için konunun takipçisi olacağını belirterek talebimize müspet yaklaşım gösterdi’’ dedi.