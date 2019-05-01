Belediye Başkanları Oktay ile görüştü

Ankara - Kızılcahamam da gerçekleştirilen istişare toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. AK Partili Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte, ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat’ın gelen, ilçe, belde bazlı sorunları hakkında bilgi alıp, yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.