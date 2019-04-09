Belediye Başkan Adayı Doğan teşekkür etti

Yozgat’ta DP Belediye Başkan Adayı olarak seçim yarışına katılan ve 164 oy olan DP adayı Doğan, Yozgat’ta toplumun her kesiminin şikayet ettiği konuları seçim sürecinde hane hane anlattığını belirterek “Seçimler sonuçlanmış ve Celal Köse Belediye Başkanı seçilmiştir. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca şahsıma desteğini esirgemeyen ve bizlere inanan seçmenlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.