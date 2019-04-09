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Belediye Başkan Adayı Doğan teşekkür etti

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte seçmene teşekkür etti.

Belediye Başkan Adayı Doğan teşekkür etti

YOZGAT DP Belediye Başkan Adayı Abdullah Doğan seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte seçmene teşekkür etti.

09 Nisan 2019 Salı 00:00
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Belediye Başkan Adayı Doğan teşekkür etti

Yozgat’ta DP Belediye Başkan Adayı olarak seçim yarışına katılan ve  164 oy olan DP adayı Doğan, Yozgat’ta toplumun her kesiminin şikayet ettiği konuları seçim sürecinde hane hane anlattığını belirterek “Seçimler sonuçlanmış ve Celal Köse Belediye Başkanı seçilmiştir. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Ayrıca şahsıma desteğini esirgemeyen ve bizlere inanan seçmenlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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