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BBP’den aday oldu

AK Parti Saraykent Belediye Başkan aday adayı Ahmet Köroğlu, BBP Saraykent Belediye Başkan Adayı oldu.

BBP’den aday oldu

AK Parti Saraykent Belediye Başkan aday adayı Ahmet Köroğlu, BBP Saraykent Belediye Başkan Adayı oldu.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
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BBP’den aday oldu

AK Parti’de aday listelerinin ilanının ardından açıklama yapan Ahmet Köroğlu, Saraykent halkının iradesinin göz ardı edildiğini savunarak, BBP’den Saraykent Belediye Başkan Adayı oldu.
Önceki akşam Saraykent’te düzenlenen toplantıda BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz, Ahmet Köroğlu’ya parti rozetini takarak adaylık başvurusunu teslim aldı. Toplantıda konuşan Ahmet Köroğlu, tevazu, samimiyet ve gayretin kimde bulunduğuna Saraykent halkının karar vereceğini ifade etti.
Köroğlu, “İşin resmi boyutunu BBP İl Başkanı Kemal Korkmaz’a bırakıyor, evraklarımı kendisine teslim ediyorum. İşin gönül boyutunu ise siz Saraykent halkına bırakıyorum. Sizin desteğinizle bu işi başaracağız” dedi.
Ahmet Köroğlu, partilerin sadece aday belirlediğini, belediye başkanını ise Saraykent halkının belirleyeceğini vurgulayarak “Saraykent için hayırlısı olsun. Aynı azim ve gayretle biz yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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