BAŞKANLAR iSTiFA ETTi

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan ve Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, ayrı ayrı düzenlediklerin basın toplantısında, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Milletvekilliği seçimleri için Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek, aday adayı olduklarını açıkladı. Daştan vatandaşların, STK temsilcilerinin ve meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiği veda toplantısında, görev süresince yaptığı çalışmaları anlattı, 2004 yılında Akdağmadeni’nin emanetini Akdağmadeni halkının kendisine teslim ettiğini söyledi. Yaklaşık 15 yıldır gece demeden gündüz demeden, partisi ile Bakan Bekir Bozdağ ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Daştan, ‘’Güzel hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Bu hizmetlerin sahibi sizlersiniz destek verip 3 dönem başkan yaptınız. O bir vebal ve bu vebalin altından kalmak kolay değil. O nedenle gece gündüz çalıştım. Yaptığımız hizmetleri saatlerce anlatsak bitmez, Akdağ’ın her tarafını hizmetlerle donattık. Geçmişi söylemek bize yakışmaz. Geçmişte buraya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Hiç kimse hizmeti alıp sırtında götürmemiştir. Biz de sırtımıza alıp götürmeyeceğiz baki olan bu ilçedir. Kendi ilçemizden yetişen şu anda devlette görev yapan bu ülkenin yetiştirdiği, Türkiye de söz sahibi olan Bekir Bozdağ adaylığımdan bu güne kadar beni hiç yalnız bırakmadı ve her zaman destek vermiştir. Buraya yapılan hizmetleri herkes kıskanmıştır bu yapılan hizmetlerde de bakanımızın, Cumhurbaşkanımız, meclis üyelerimizin emeği var’’ dedi.

Şimdi ilçesine memleketine hizmet etmek için bir hayırlı yola çıkmak istediğini vurgulayan Daştan, ‘’Bu ilçenin yetiştirdiği insanın aday olduğu yerde benim aday olmam siyaseten aşağılıktır. Çünkü devlet adamı kolay yetişmez. İstişarelerimi yaptım inşallah Allah onu devletin zirvesindeki yerlerde olmayı nasip etsin. İstişarelerimi yaptıktan sonra görevimi de tamamladığımı düşünüyorum başkanlıktan istifa edip adaylığımı açıklıyorum’’ diye konuştu.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de, AK Parti'nin kuruluşu ile başlayan siyaset hayatında, üç dönem üst üste belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu, bu sürede tüm vatandaşlardan, encümen üyelerinden ve belediye personelinden büyük destek gördüğünü hatırlattı. Şimşek, temel ilkesinin dürüst, ilkeli, ahlaklı ve çok çalışmak olduğunu, yaptıkları çalışmaları, hizmetleri zamanında yetiştirebilmek için personelin zaman mefhumunu yitirdiğinin altını çizdi. Şimşek, ‘’Geceleri asfalt döktüğümüz, temizlik yaptığımız, çöp aldığımız günler oldu. Sorgun’un 50 yıllık ihtiyacına cevap verecek borular döşeterek, kanalizasyon sorununu çözdük. Benden önceki belediye başkanımız döneminde sadece Cumhuriyet Caddesi sekizgen parke yapılıyken, bugün bütün yollar parke ve sıcak asfalt yapılmıştır. Türkiye’de birinci seçilen jeotermal ısınması sistemimiz, diğer belediyelere örnek teşkil etti. Milletvekili aday adaylığı için istifa dilekçemi verdim. Sorgun’a hizmet yolunda yeni bir sürece girdik’’ diye konuştu.

