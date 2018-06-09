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Başer 'kader seçimi' dedi

AK Parti Yozgat Milletvekili, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Yusuf Başer, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin önceki seçimlerden daha önemli olduğunu belirterek, bu seçimin sadece Yozgat’ın değil ülkenin de kaderini belirleyecek bir seçim olduğunu söyledi.

Başer 'kader seçimi' dedi

AK Parti Yozgat Milletvekili, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Yusuf Başer, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin önceki seçimlerden daha önemli olduğunu belirterek, bu seçimin sadece Yozgat’ın değil ülkenin de kaderini belirleyecek bir seçim olduğunu söyledi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Başer 'kader seçimi' dedi

Yozgat’ın ilçe, belde ve köylerinde seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Milletvekili Yusuf Başer, vatandaşlarla iftar ve sahurda bir araya gelerek, güçlü meclis, güçlü hükümet ve daha güçlü bir Türkiye için AK Parti’ye Yozgat’ın ve ülkenin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Başer, “İnsan olarak bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. AK Parti kurulmadan önceki yılları şöyle bir hatırlarsak bugünümüzün kıymetini daha iyi anlarız. Hastanelerimize tedavi olmak için gittiğimizde karşılaştığımız zorlukları, paran yoksa hastanede rehin alınmaları, kazalara gidecek, nakil yapacak ambulansların yakıt bulamadığı günleri çok iyi biliyoruz. O günlerden şimdi acil bir hastamız için helikopter ambulansla hasta sevki yapılır hale geldik” dedi.
Önceki hükümetlerin yarım kalan yatırımlarını da AK Partinin tamamladığını hatırlatan Milletvekili Başer, Yozgat’ımızın yıllardır hayali olan ve bacasız fabrika niteliğindeki Bozok Üniversitemiz yine AK Parti sayesinde şehrimize kazandırılmıştır. Yozgat’ımıza yapılan yatırımlar ortada kimse bunları görmezden gelemez. Ulaştırma Bakanımızın katılımları ile hafta sonu düzenlenen törende Yozgat Havaalanımızın temelini attık. Hızlı tren ve havaalanı projemizin tamamlanması çevre yolumuzun yapılması ile ulaşım sorunu ortadan kalkacak ve Yozgat’ımız yatırımcı açısından daha cazip hale gelecektir. Adli Tıp Kurumu, Diyanet Eğitim Merkezi, Adalet Eğitim Merkezi ve bin 700 kişinin istihdam edileceği  cezaevi de şehrimize ekonomik yönden büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra Yozgat tarımın gelişmesi için devletimiz tarafından yüzde 60-70’lere varan oranda hibe destekleri çiftçilerimiz üreticilerimiz modern hayvan üretim tesislerine kavuştu. Daha yapacak çok işimiz var. Hayali gerçeğe dönüştüren “Yaparsa AK Parti yapar” sloganı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan sevgisi milletimizin hafızasına gönlüne kazındı” diye konuştu.
 Bütün Müslümanların Türkiye’yi son kale ve son umut olarak gördüğünü vurgulayan Başer, “Ülkemizin bekası ve istikrarı için güçlü bir Meclis, daha güçlü bir hükümet, daha güçlü bir cumhurbaşkanı olması gerektiğine inanıyoruz ve çalışıyoruz. Ülkemiz güçlü olduğu müddetçe bölgedeki oyunlara 'dur' deme şansına sahip olacaktır. Bu seçimi sadece batı değil, tüm Müslüman camiası yakından takip ediyor. Çünkü burası ümmetin son kalesidir. Türkiye düşerse her yerin düşeceğini biliyorlar ve bu yüzden Erdoğan’sız bir Türkiye istiyorlar. Bu millet liderine inanmış, iç ve dış düşmanlara ve onların uzantılarına bugüne  kadar asla prim vermedi bundan sonrada vermeyecektir. 24 Haziran seçimlerinde milletimizin bütün bu oyunları dün bozduğu gibi bugünde yine sandıkta bozacaktır” ifadelerini kullandı.
 

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