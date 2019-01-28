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Başer, istişare yaptı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında önce Yozgat’ta daha sonra da Sorgun İlçesinde partisinin yönetici kadroları ve adaylarla bir araya geldi.

Başer, istişare yaptı

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında önce Yozgat’ta daha sonra da Sorgun İlçesinde partisinin yönetici kadroları ve adaylarla bir araya geldi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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Başer, istişare yaptı

Milletvekili Başer, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve Belediye Başkan Adayı Celal Köse ile birlikte yeni seçilen AK Parti Yozgat Merkez İlçe Yönetimini ziyaret etti. Seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Başer, İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ve yönetimine başarı diledi.  Başer daha sonra Sorgun ilçesine geçerek, bura partililerle bir araya geldi. Başer, seçimlere iki ay gibi bir süre kaldığını, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirerek, vatandaşlara partiyi ve kendilerini en iyi şekilde anlatmaları gerektiğini söyledi. Başer, ‘’Yozgat’ımızın ve ilçelerimizin geleceğini tayin edecek belediye başkanlığını sandıklardan yüksek oy farkı ile kazanmamız gerekiyor. AK Parti kurulmadan önce her alanda sıkıntılar yaşanırdı. Hastanelerde rehin alınan vatandaşlarımız, bir ilaç alabilmek için saatlerce SGK’larda kuyrukta çile çeken vatandaşlarımız, hastasını başka ile nakil için ambulans bulamayan, bulsa da yakıt alamayan vatandaşımız bugün Allah korusun acil bir durumda hava ambulansı hizmetinden faydalanır oldu. Yozgat’ımızda ve ilçelerimizde adeta otel konforunda modern hastaneler kuruldu. Tarım alanında yapılan spekülasyonları bir tarafa bırakın bugün gidin her köyümüzde çiftçimizin kapısında çift çeker traktörü görmek mümkündür. Devletimizin hibe desteği ile kurulan son derece modern hayvan çiftliklerini görebiliriz. İlimize yapılan yatırımları saymama gerek yok kimse görmezden gelemez. Elbette yeterli görmüyoruz. Yapılacak, çalışacak daha çok uzun bir yolumuz var. Bu yüzden hepimiz durmayacağız çok çalışacağız. 31 Mart’ta Allah’ın izni ile bütün ilçelerimizi yeniden AK Parti çatısı altında hizmetlerine devam etmesini sağlayacağız” diye konuştu.

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