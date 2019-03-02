Başer, ilçelere yöneldi

Ziyarette, Şefaatli Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeki Bozkurt, İlçe Başkanı Ömer Sarı, İl Genel Meclisi AK Parti Üyesi Necip Yılmaz da Başer’e eşlik etti. Milletvekili Başer, Çekerek ilçesinde ise Seçim İrtibat bürosunda seçmenlerle bir araya geldi. Başer, ‘’Muhteşem bir coşku, büyük bir kalabalıkla katılım sağlayarak, kutlu seferimize destek veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çekerek kararını vermiş. Azim, inanç ve kararlılıkla İnşallah Çekerek burçlarına yeniden Ak Parti bayrağı dikeceğiz’’ dedi. Başer, AK Parti Çekerek Belediye Başkan Adayı Eyyüp Çakir ile birlikte Çekerek Adliyesini ziyaret etti, çalışanlara hayırlı işler dileğinde bulundu.