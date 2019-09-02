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Başer'den ziyaretlere devam

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, köy ziyaretlerini sürdürüyor.  

Başer'den ziyaretlere devam

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, köy ziyaretlerini sürdürüyor.  

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Başer'den ziyaretlere devam

Milletvekili Başer, Buzacıoğlu Köyünde köy sakinleriyle bir araya gelerek, sohbet etti. Milletvekili Başer daha sonra Buzacıoğlu Köyünde ikamet eden Şehidimiz Lokman Eker'in ailesini ziyaret etti. Şehidin mezarına giderek dua yaptı. Başer, 'Şehidimiz şahsında tüm kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. mizle bir araya geldik. Muhabbetle bizleri bağırlarına basan, misafirperver, kıymetli muhtarımız ve köy sakinlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum' dedi.

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