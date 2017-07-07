Bakanlığı Yozgat’a taşıyacak

Bakan Bozdağ, bakanlığa bağlı yatırımların açılış ve temel atma töreni için Cuma günü Yozgat’ta olacak. Saat 10.00’da Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen “Ürün ve El Sanatları Fuarı”nın açılışını yapacak olan Bozdağ, gün içersinde sırasıyla Adli Tıp Kurumu açılışını yapacak, Adalet Eğitim Merkezi’nin temel atma törenine katılacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın girişimleri ile Yozgat’a kazandırılan yatırımlar yükselmeye başladı. Kentin gelişimi, kalkınması, istihdam alanlarının açılması, göçün önlenmesinde önemli etken olacak yatırımlara imza atan Bakan Bozdağ, yarın katılacağı programlarda da hem açılış yapacak hem temel atacak.

Bakan Bozdağ’ın girişimleri ile tamamlanan Diyanet Eğitim Merkezi tamamlanma aşamasına geldi. Adil Tıp Kurumu hizmet vermeye başlarken, yeni cezaevinde de çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Bakan Bozdağ’ın kazandırdığı Adalet Eğitim Merkezi de Yozgat’a büyük getiri sağlayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ta yarım günde yoğun mesai yapacak. Bakanlığına bağlı kurumlarca düzenlenen programlara katılacak Bakan Bozdağ, öğleden sonra Ankara’daki programa katılacak.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat’ta ki ilk programına “2’inci Yozgat Ürün ve El Sanatları Fuarı”na katılarak yapacak. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen 2’inci Yozgat Ürün ve El Sanatları Fuarın açılışını yapacak olan Bakan Bozdağ, daha sonra standları gezecek. Yarın saat 10.00’de gerçekleştirilecek fuar açılışına bakanlığın üst düzey yöneticilerinin de katılım göstermesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendisi tarafından Yozgat’a kazandırılan Adli Tıp Kurumu’nun açılışını yapacak.

Adli Tıp Kurumu’nda otopsi (klasik açık otopsi) hizmetleri ile savcılık ve mahkemelerin talebi üzerine yapılacak adli muayene ve raporlama işlemlerinin Yozgat’ta yapılmaya başlandı.

Yozgat’ta, Atatürk yolu üzerinde 25 dönümlük alanda kurulacak olan Adalet Eğitim Merkezi’nin temeli de Bakan Bozdağ’ın katılımı ile gerçekleştirilecek. Hafriyat çalışmalarına başlanan ve temel atma seviyesine getirilen merkezin, önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yozgat’ta kurulacak merkezde, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı personelinin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenlenecek.

HSK ÜYELERİNİ AĞIRLAYACAK

Adalet Bakanı Bozdağ’ın Yozgat ziyaretine Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri de katılacak. Bakan Bozdağ, HSK üyelerini Türkiye’nin ilk milli parkında ağırlayarak meşhur Desti Kebabı ikramında bulunacak.

