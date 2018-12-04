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Bakandan cevap geldi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in, Kültür ve Turizm Bakanı’na yönelttiği soruların yanıtı geldi.

Bakandan cevap geldi

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in, Kültür ve Turizm Bakanı’na yönelttiği soruların yanıtı geldi.

04 Aralık 2018 Salı 07:00
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Bakandan cevap geldi

Keven, komisyon toplantısında Yozgat ile ilgili Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a bazı sorular yöneltmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Yozgat’ta 3 kütüphanenin yapılandırmasının başlatıldığını, il halk kütüphanesi için ödenek gönderildiği, Boğazlıyan İlçe Halk Kütüphanesi’nin fiziki koşulları daha uygun bir binaya taşındığı, Yerköy ve Çekerek ilçelerinde de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Keven, Yozgat’ın turizm potansiyelinin değerlendirilmesini de istedi. Bakan Ersoy tarafından verilen bilgide, Yozgat’ın ülke turizmine kazandırılması yönündeki çalışmaların bakanlık tarafından yürütüldüğü ifade edildi. Termal sularımızın değerlendirilmesi gerekliliğine de, bakanlık yanıt olarak, ‘önümüzdeki yıl altyapı yatırımlarının yapılması ve kamu taşınmazlarının yatırımcılara tahsisiyle ilgili çalışmaların süreceği’ görüşüne yer verdi.

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