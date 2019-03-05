Bakan Yozgat’a geliyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in bugün Yozgat’ı ziyaret edeceği belirtildi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Bakan Dönmez’in ilk olarak Yozgat Valiliği’ni ziyaret edeceğini, akabinde ise saat 13.00’te parti teşkilatını ziyarette bulunacağını bildirdi. Öte yandan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik de Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez’in sanayici ve iş adamlarıyla Salı günü saat 14.00’te istişare toplantısı yapacağını ifade etti.