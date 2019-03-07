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Bakan, STK temsilcileriyle buluştu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yimpaş Kültür Merkezi salonunda düzenlenen STK buluşması toplantısına katıldı, hızlı tren ve havaalanı projeleriyle Yozgat'ın hızla kalkınacağını söyledi.

Bakan, STK temsilcileriyle buluştu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yimpaş Kültür Merkezi salonunda düzenlenen STK buluşması toplantısına katıldı, hızlı tren ve havaalanı projeleriyle Yozgat'ın hızla kalkınacağını söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Bakan, STK temsilcileriyle buluştu

Dönmez, Yozgat'ı en kısa sürede sanayisiyle, üniversitesiyle, tarımıyla dopdolu, dipdiri ve canlı bir kent olarak görmek istediklerini ifade etti. Dönmez, "Sadece şirketler, bireyler rekabet etmiyor. Yoğun bir rekabet içerisindeyiz, artık ülkelerin ve şehirlerin rekabetinden bahseder olduk. Şehirler de birbirleriyle yarışıyor. Şehirler daha fazla istihdam, daha fazla sanayici yarışı içerisinde. Ülkeler de bu anlamda birbiriyle yarış içerisinde" dedi. 
Dönmez, elektrikte yakın bir geçmişe kadar kesinti sıkıntıları olduğunu anlatarak, "Zira arzımız talebi karşılamaktan uzaktı. Üretim talebi karşılayamıyordu. Şimdi artık fazlamız var, bugün itibarıyla gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı. Her türlü fiziki altyapı tamamlandı" diye konuştu.
Toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
 

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