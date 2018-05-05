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Babür Hoca aday adayı

YOZGAT’lı diş hekimlerinden Babür Cevheroğlu MHP Milletvekili aday adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Babür Hoca aday adayı

YOZGAT’lı diş hekimlerinden Babür Cevheroğlu MHP Milletvekili aday adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Babür Hoca aday adayı

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi eski başhekimlerinden Babür Cevheroğlu, MHP’den milletvekili aday adayı olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıya partililerin de yoğun katılımı dikkat çekti.

Babür Cevheroğlu, yıllardır Yozgat’a kendi mesleki alanında hizmet verdiğini, Yozgat’ın bir evladı olduğunu ve Cevheri Ali Efendi’nin bugünkü torunlarından olduğunu aktardı.

Uzun yıllar Yargıtay’da önemli görevler üstlenmiş, vatan ve millet sevdalısı bir babanın evladı olduğunu da bildiren Babür Cevheroğlu, “Ülkeme ve ilime hizmet etmek için bu yola çıktım. Genel başkanımızın çizdiği ilkeler doğrultusunda, partimizi Yozgat’ta birinci parti yapmak için yola çıktım” dedi.

Yozgat’ın Osmanlı döneminde Sancak olmuş bir şehir olduğunu hatırlatan Babür Cevheroğlu, Yozgatlı vatandaşların teveccüh göstermesi durumunda, ülkücü kadroların Yozgat’ı yeniden geçmişteki şanlı konumuna yükselteceğini de sözlerine ekledi. MHP İl Başkanı Ferhat Altan, MHP’nin birbirinden değerli ve donanımlı pırıl pırıl isimlerle 24 Haziran seçimlerine gireceğini ifade ederek “Babür kardeşimize de çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Her aday adayımızın ortak noktası vatan ve milletin selameti ve huzuru için yola çıkmış olmalarıdır. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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