Avrupa korkuyor!

Bakan Bozdağ, memleketi Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. Şehitliğin ardından Meydan Yeri Caddesi’nde açılan "Milli İradenin Yükselişi" sergisini ziyaret eden Bozdağ, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz Darbe Kalkışmasının yıl dönümü dolayısıyla gurbetçi Türklerle bir aray gelmek isteyen bakanlara izin vermeyen ülkeleri hatırlatması üzerine;

"Avrupa Birliği üyesi ülkeler; demokrasi, ifade hürriyeti, insan hakları gibi konularda her zaman kendilerini daha yukarıda gösteriyorlar ve Türkiye’yi ve Türkiye gibi ülkeleri sürekli itham ediyorlar. Türkiye’de şuanda olağanüstü hal doğru mu? Ana muhalefet lideri Ankara’dan İstanbul’a adaleti istismar yürüyüşü yaptı bir hakkı kötüye kullandı. Ama Türk hükümeti, Türkiye’nin güvenlik güçleri olağan üstü hal olmasına rağmen ne yaptı, bütün bu sürecin demokrasinin içerisine işlemesi için ve güvenlik içinde yürümesi için her türlü güvenlik tedbirini aldı. Ben şimdi onlara sesleniyorum; Türkiye’de OHAL var ve Türkiye’deki uygulama bu. Siz Türkiye’yi gazeteciler, falanlar, filanlar işledikleri suçlar nedeni ile yargılanıyor diye suçluyorsunuz. Demokrasimizi, hukuk devletimizi, yargımızı itham ediyorsunuz. Ama Almanya’da Türkiye’nin cumhurbaşkanını, sayın cumhurbaşkanımızın Türk toplumu ile bir araya gelmesine izin vermediniz" açıklamasında bulundu.

Türkiye bakanların son dönemde Avusturya, Hollanda gibi ülkelerde de Türk toplumu ile bir araya gelmesine izin verilmediğini hatırlatan Bozdağ; "Şimdi bunlar güya demokrat, bunlar güya insan haklarının zirvede olduğu ülkeler, bunlar güya ifade özgürlüğünün Türkiye’den daha ileride olduğunu iddia edilen ülkeler. Ben soruyorum işlenmiş bir suç var mı, yok, işlenen bir suç var mı yok. Peki ne olacak gittiğinde bir bakan kendi topluluğu ile bir araya gelip onlarla konuşup hasbihal edecek, onlara mesajlarını iletecek" dedi.

"Almanya’sı, Avusturya’sı, Hollanda’sı, Türk bakanların oradaki Türk toplumundan bir araya gelmesinden niye korkuyorlar" diyen Bodağ, korkunun nedenini şöyle açıkladı:

"Benim kanaatim şu; esasında korkmalarının ana nedeni Türk toplumunun Türkiye’ye olan muhabbetlerinin güçlenmesidir. Yani Türk liderler, bakanlar, siyasetçiler Avusturya, Hollanda, Almanya gibi yerlerde Türk toplumu ile bir araya gelirse biz buradaki Türkleri asimile edemeyiz, Türkiye’ye olan muhabbetlerini yok edemeyiz diye endişe ediyorlar. Onun için Avrupa Parlamentosunun kararına dayanak teşkil eden raporda da orada hiç çekinmeden Türkiye’nin Avrupa’daki Türk diyasporasından ilgilenmesinden rahatsız olduğunu beyefendiler raporlara geçiriyorlar. Yani Türkiye’nin yurt dışında yaşayan soydaşları ile akrabaları ile vatandaşları ile ilgilenmesi bütün uluslarası hukuk tarafından teminat altına alınmış Türkiye’ye bir ödevdir. Başka ülkelerde kendi soydaşları ile akraba toplulukları ile ilgileniyorlar. Önemli olan bu ilginin uluslarası hukukun çizdiği çerçeve içerisinde yürümesi ve sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Bu güne kadar Almanya’ya veya Avusturya, Hollanda gibi Türk toplumuna karşı düşmanlığı körükleyen ve Türk toplumunu temsilcilerinin orada kendilerini ifade etmesine izin vermeyen yönetimler hangi olumsuzluğu görmüşlerdir."

Hamburg’da düzenlenen G-20 zirvesinde çıkan olaylara dikkat çeken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ; "Yakanlar, yıkanlar Türkler mi? Yakanlar yıkanlar kimler, onlar kendileri daha iyi biliyor. Terör örgütlerine, teröristlere her türlü kucağı açıyorlar, meşru hükümete ve meşru hükümetin temsilcilerine uluslarası hukuka rağmen kapıları kapatıyorlar. Onların hükümranlık hakları olabilir ama herkesin riayet etmesi gerekin de bir diplomatik nezaket var, diplomatik teamül var, kurallar bunlara uymaları gerekiyor. Maalesef Avrupa’da yükselen Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık gibi hastalıklar o ülkelerin yönetimlerini de etkilemiş görünüyor. Benim tavsiyem Türk düşmanlığına, İslam düşmanlığına, yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve bu hastalığa yakalanmış olan herkese karşı ortak mücadele şarttır. Ve bu mücadeleyi yapmazlarsa onlar kaybeder, biz kaybetmeyiz" diye konuştu.