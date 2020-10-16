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ASIL OLAN HiZMETTiR

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana Yozgat’ı her alanda yatırımla buluşturduğunu belirterek, “Bizim için asıl olan hizmettir” dedi.

16 Ekim 2020 Cuma 00:45
ASIL OLAN HiZMETTiR

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresine tek aday olarak giren ve güven tazeleyen Kürşat Kılıç, üyelerine ve partililere teşekkür etti. Başkan Kılıç, AK Parti’nin kongrelerden 2023’e giden yolda daha da güçlenerek çıktığını vurgulayarak, AK Partinin milletin partisi olduğunu kaydetti. Kılıç, ‘’Ülke geneli üzerinden değerlendirdiğimizde Yozgatlı vatandaşlarımız AK Parti’ye ve liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgilerini ve güvenlerini her seçimde verdiği destekle göstermiştir. Bizlerde bu güvene layık olmak partimizin çıtasını daha yukarılara taşımak için gece gündüz demeden canla başla çalışacağız. Partimizin en alt kademesinden en üst kademesine kadar herkes taşın altına elini değil gövdemizi koyarak bu kutlu davaya destek olacağız. Hafta sonu düzenlenen kongremizde kıymetli büyüklerimizin takdiri ve desteği ile yeninden başkan seçildim. Aramıza yönetimimize yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Yönetimde olmayan fakat gönülden destekleyen dava arkadaşlarımızla birlikte sorumluğumuzun bilincinde olarak, hiç durmadan, yorulmadan yılmadan ve usanmadan AK Partimizin oy oranını daha da artırmanın gayreti içerisinde olacağız. İnandığımız yolda hiç durmadan yılmadan ilk günkü heyecanla çalışma içerisinde olacağız” diye konuştu.

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