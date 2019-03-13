Artık ‘dur’ denilmeli

Keven, Lök Köyü’nde çiftçilerle bir araya gelerek, mazot ve gübre fiyatları konusundaki şikâyetlerini dinledi. Sekiz aydır Meclis kürsüsünde devamlı çiftçilerin sorunlarını gündeme getirdiğini belirten Keven, ancak bakanlığın buğday başta olmak üzere nohut ve mercimekte ithalattan başkan bir şey düşünmediğini ifade etti. Keven, ‘’Yozgatlılar 230 kilometre yol yürüdü, ancak Ankara’da oturan muhteremler randevu dahi vermediler. Yozgatlılar sadece seçim sırasında kendilerini hatırlayan bu siyasi anlayışa gerekli dersi vermeye 24 Haziran’da başladı, 31 Mart’ta da devam edecektir. Yozgat’a gelip Ankara Büyükşehir Adayına oy isteyen bu anlayışa Yozgat artık dur demeli. Yozgat’a daha önce de 2014’te verdiği Askeri Birlik sözünü unutarak tekrar Yozgatlıların iyi niyetini suiistimal eden bu anlayışa Yozgat artık dur demeli. Yozgat’ın kaybedeceği bir beş yılı daha yok. Yozgat artık makûs talihini yenmeli ve komşusu olduğu iller gibi sanayide, eğitimde, istihdamda üst sıralara yükselmelidir. Yozgat’ı göç alan iller arasına sokmak için, Yozgat’ın çehresini değiştirmek için ve bir üniversite şehri öğrenci kenti yapmak için bu iktidara dur denilmesinin zamanı gelmiştir’’ diye konuştu.