Arslan’a sevgi seli

Başkan Kazım Arslan ile tokalaşan ve kucaklaşan vatandaşlar, Yozgat’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Vatandaşlarla tek tek kucaklaşan Başkan Arslan, vatandaşların yoğun ilgisine teşekkür etti.

Başkan Arslan’ın kısa sürede Yozgat’a çağ atlattığını ifade eden vatandaşlar “Seni çok sevmiştik hakkında hayırlısı olsun” yorumunu yaptılar.

Başkan Kazım Arslan mesaisinin son saatine kadar aynı tempoda çalışacağını ve hemşerileriyle iç içe olacağını ifade ederek vatandaşlara teşekkür etti.

