Altıntaş partilileri ile bir araya geldi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80’inci yıldönümünde saygıyla anarak sözlerine başlayan Altıntaş, Türkiye’nin geleceğinin, medeni ülkeler arasında yer almasının Atatürk’ün izinden giderek olacağını söyledi. Yozgat’ın Türkiye’nin en çilekeş şehirlerinden bir tanesi oyduğuna vurgu yapan Altıntaş, ‘’Ben de Yozgatlıyım. Bundan da gurur duyuyorum. Yiğidin harman olduğu yer ve buralı olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Çok göç veren bir ilimiz. Yozgat’tan göçenlerden bir tanesi de benim. O yüzden iyi biliyorum. Bizim Bektaşlı’nın ben ilk okuldayken 2 bin 500 nüfusu vardı Belediyeydi. Şimdi bin kişi zor var. Önemli bir kısmı Avrupa’ya gitti, Yozgat’ın il dışında kendi nüfusunun 5 katı insan yaşıyor’’ dedi.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık ise Ankara Milletvekilleri Ayhan Altıntaş’ın çok iyi bir eğitim hayatının olduğunu belirtti. Altıntaş’ın bir Yozgatlı olduğunu vurgulayan Özışık, Prof. Dr. Ayhan Altıntaş’ın Türkiye’ye büyük hizmetlerinin olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş partilileri ile vedalaşarak Ankara’ya döndü.