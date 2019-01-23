Altındaş teşekkür etti

Yerköy Belediye Başkan Adayı Abdullah Altındaş, amacının Yerköy’e hizmet olduğunu belirterek yola çıktığını söyledi. Siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm Yerköylüleri ötekileştirmeden kucaklayacağını dile getiren Altındaş, “Yerköy’e olan sevdamızı, hizmet aşkımızı anlatacağız. Projelerimizi anlatacağız. Girilmedik gönül, çalınmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmayacağız. Siz hemşerilerimizle en büyük ittifakı yapıp, güçlerimizi birleştireceğiz ve el birliğiyle Yerköy’ümüzü hep beraber yöneteceğiz inşallah” şeklinde konuştu. Doğma büyüme Yerköylü olduğunu hatırlatan Altındaş, makam ve mevkilerin geçici, dostlukların kalıcı olduğunun da altını çizdi. Haber: Mustafa TEKER