Altıncı döneme talip

Doğankent Belde Belediyesi’nin beş dönemdir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Sungur, geçen hafta AK Parti tarafından yeniden aday gösterildi. Beldede 24 yıldır kesintisiz Belediye Başkanlığı görevi yürüten Sungur, 1994’ten bu yana başkanlık yürütüyor. Beldede 1994 yılında Anavatan Partisi’nden başkan seçilen Sungur, 2014 yılına kadar yapılan tüm yerel seçimlerde aday oldu ve seçildi. AK Parti tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, yeniden aday ilan edilen Sungur, tekrar seçilmesi halinde başkanlıkta altıncı dönemini başlatmış olacak. Doğankent Beldesi, beş mahalle ve 2 bin 37 nüfusa sahip, Sorgun ilçesine en yakın belde olma özelliği taşırken, belde halkı da yıllardır ilçe olma hayali taşıyor.

Haber: Mustafa TEKER

