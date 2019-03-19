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Alperenler iddialı

BBP Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Abdulsamet Zararsız, Yozgat’a hizmet etmek için göreve talip olduğunu belirtti.

Alperenler iddialı

BBP Yozgat İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Abdulsamet Zararsız, Yozgat’a hizmet etmek için göreve talip olduğunu belirtti.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Alperenler iddialı

Yozgat’ın yetiştirmiş olduğu genç veterinerlerden Abdulsamet Zararsız, BBP Yozgat İl Genel Meclis Üyesi adayı oldu.
Amacının Yozgat’a hizmet etmek olduğunu ifade eden Zararsız, seçilmesi durumunda Yozgat’ın köylerinden beldelerine ve il merkezine kadar her alandaki hizmetlerin ve ihtiyaçların takipçisi olacağını aktardı.
Veteriner Hekim olması münasebetiyle Yozgat’ın tüm köylerini yakından tanıdığını, köylü vatandaşlarla her zaman iletişim ve diyalog içerisinde olduğunu sözlerine ekleyerek, “Muhsin Başkan’ın emaneti BBP çatısı altında bu makama talip oldum. Yozgat halkının desteğini bekliyorum” şeklinde konuştu.

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