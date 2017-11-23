Akgün'e ziyaret

Yozgatspor Ankara Tayfa Grubu Başkanı Mustafa Koç, işadamı Hakan Hamza Şöhret, Akgül’ü TBMM’deki makamında ziyaret etti.

Başkan Koç, günün anısına Milletvekili Akgül’e ismi yazılı forma hediye etti.

Foramı alan Akgül, Koç ve Şöhret’e teşekkür etti, kırmızı siyahlı ekibe başarı diledi.

Koç ve Şöhret, Milletvekili Abdülkadir Akgül'ü kırmızı siyahlı ekibin hafta sonunda deplasmanda Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maça davet ederek,

''Bu maç çok önemli sizi de aramızda görmek isteriz'' diye konuştular.