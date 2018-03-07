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AK Partiden ziyaret

YOZGAT AK Parti İl Başkanı Celal Köse, bazı parti yöneticileriyle birlikte Yozgüat Cirate ve Sanayi Odası’nı ziyaret edip, Oda Başkanı Taylan Alakoç ile sohbet etti.

AK Partiden ziyaret

YOZGAT AK Parti İl Başkanı Celal Köse, bazı parti yöneticileriyle birlikte Yozgüat Cirate ve Sanayi Odası’nı ziyaret edip, Oda Başkanı Taylan Alakoç ile sohbet etti.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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AK Partiden ziyaret

Ziyarette Yozgat’ın ekonomik durumu, halen yürütülmekte olan yatırım çalışmaları konuşuldu. AK Pati Yozgat İl Başkanı Celal Köse, ‘Yozgat ekonomisinin gücü Yozgatlı ticaret erbaplarımız ve işadamlarımızdır. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası da bu birliktelikten güç alarak il geneli hizmet veren en önemli sivil toplum kuruluşların başında gelmektedir. Odamızın çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Bizlerin de ortak amacı hizmet etmek hizmet edenlere yardımcı olmaktır” dedi.

Oda Başkanı Taylan Alakoç da, ‘AK Parti İl Başkanımız Celal Köse beyin ticaretin içinden geldiğinden dolayı ilimizin çok şanslı. Hem başarılı bir işadamı hem de sosyal sorumluluklarının farkında olan aktif bir siyaset adamı. Bizlerin ortak paydası, ilimizin gelişmesi ve ekonomik anlamda güçlenmesidir. Kendilerinin bizlere yapmış olduğu nu anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum’ diye karşılık verdi.

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