AK Parti’den kutlama

AK Parti Sarıkaya Kadın Kolları Başkanı Tevriz Gül Vural, topluma yön verenlerin kadınlar olduğunu söyledi. Vural, "Sarıkaya'nın geleceğinde biz kadınlara da büyük görevler düşmektedir. Bizler üreten, ürettiğini pazarlayabilen, hedefleri olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadın sayısının artmasını istiyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz emekleriyle bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum" dedi.

Programa AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Bülent Doğan, AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan adayı Duran Cesur, kadınlar kolu yönetim kurulu üyeleri ve kadınlar katıldı.