Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233

AK Parti’den kutlama

SARIKAYA ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

AK Parti’den kutlama

SARIKAYA ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
4 Okunma
AK Parti’den kutlama

AK Parti Sarıkaya Kadın Kolları Başkanı Tevriz Gül Vural, topluma yön verenlerin kadınlar olduğunu söyledi. Vural, "Sarıkaya'nın geleceğinde biz kadınlara da büyük görevler düşmektedir. Bizler üreten, ürettiğini pazarlayabilen, hedefleri olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadın sayısının artmasını istiyoruz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz emekleriyle bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyorum" dedi.
Programa AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Bülent Doğan, AK Parti Sarıkaya Belediye Başkan adayı Duran Cesur, kadınlar kolu yönetim kurulu üyeleri ve kadınlar katıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Celal Köse, Kadınları dinledi
Celal Köse, Kadınları dinledi
HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIZ
HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIZ
MHP lideri Yozgat’a geliyor
MHP lideri Yozgat’a geliyor
Santral projesine destek
Santral projesine destek
Doğan’dan Arslan’a ziyaret
Doğan’dan Arslan’a ziyaret
Devlet Bahçeli geliyor
Devlet Bahçeli geliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim