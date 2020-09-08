AK Parti’den Kadınlara Görev Çağrısı

AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, 6. Olağan Kongre süreci kapsamında ‘online başvuru’ sisteminin açıldığını, bu sistemle siyaset yapmak isteyen kadınlara başvuru çağrısında bulundu. Ak Parti İl Başkanlığının Yozgat’ta kongre sürecine Ekim ayından itibaren start vereceğini açıklayan Ünal, ‘’Ekim ayında başlayacak olan kongre sürecinde korona salgını tedbirleri kapsamında Genel Merkez tarafından belirlenen 21 kurallık yönerge ile ilçe kongrelerini uygun alanlarda yaparak sağlıklı bir şekilde tamamlamayı hedefleyen Ak Parti Yozgat teşkilatı tüm kademelerde çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları, yönetimlerde aktif görev almak isteyen Yozgatlı kadınlar için online başvuru sistemi açıldı’’ dedi. İsteyen her kadının AK Parti Kadın Kollarında görev alabileceğini belirten Ünal, ‘’Kadın Kolları teşkilatımızda görev almak isteyen hanım kardeşlerimiz, http://kongre.akkadin.org.tr adresinden başvurularını yapabilirler’’ diye konuştu.