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AK Parti’den başvurular sürüyor

AK Parti Yozgat merkez ve ilçelerinde adaylık başvuru süreci sakin geçiyor.

AK Parti’den başvurular sürüyor

AK Parti Yozgat merkez ve ilçelerinde adaylık başvuru süreci sakin geçiyor.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:41
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AK Parti’den başvurular sürüyor

Yozgat Merkez Belediye Başkanlığı için Serdar Açıkgöz’den sonra Ahmet Nuri Özel ve Çelebi Altuntaş da başvuruda bulundu. Akdağmadeni ilçesinde Feridun Daştan, Yerköy ilçesinde de İsmail Yılmaz aday adaylığı başvurusunu yaptı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Belediye Başkanlıkları ile birlikte Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için aday adaylığı başvurularının devam ettiğini söyledi. Yozgat Merkez Belediye Başkanlığı için şuana kadar başvuruda bulunan üç isimin dışında bugün de yeni başvuruların beklendiği kaydedildi. Yerköy Belediye Başkanlığı için başvurusu yapan İsmail Yılmaz, Yerköy’e daha fazla hizmete edebilmek için göreve talip olduğunu söyledi. Akdağmadeni Belediye Başkanlığı için başvurusunu yapan Feridun Daştan ise, ‘’Akdağmadeni’ni seviyor, doğduğumuz ilçede yaşıyor, doğduğumuz ilçede kazanıyor yine buraya yatırım yapıyoruz. Gösterilen teveccüh karşısında söylenecek en değerli söz ‘Allah razı olsun’ olur sanırım. Allah herkesten razı olsun. Gittiğimiz her kapıda muhabbetle karşılanıyoruz, saygı görüyoruz. Bunu insanların güzelliği olarak görüyorum” diye konuştu.

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AK Parti’den Başvurular Sürüyor
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