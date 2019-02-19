AK PARTi’DEN BAKANLI AÇILIŞ

YOZGAT merkez, ilçe ve beldelerinde seçim startını erken verip, diğer partilere göre oldukça önemli bir mesafeyi geride bırakan AK Parti’nin bu çalışmalarına bakanlar da destek verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay Perşembe günü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cuma günü AK Parti teşkilatları seçim irtibat bürolarını açmak üzere Yozgat’a gelecek. AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Perşembe günü Yozgat’ta olacak olan Cumhurbaşkanı Aynı gün Yozgat merkez ile birlikte iki ilçede vatandaşlarla buluşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Perşembe günü saat 11.30’da AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse’nin Meydan Yeri Caddesi’ndeki seçim karargahının açılışını yapıp, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Çekerek ilçesine geçecek. Çekerek Belediye Başkan Adayı Eyüp Çakır’ın seçim irtibat bürosunun açılışında hemşerilerine hitap etme imkanı bulacak olan Oktay, saat 18.00’da Aydıncık ilçesine geçerek, mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Ahmet Koçak’ın seçim irtibat bürosunun açılışında bulunacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Cuma günü saat 14.00’da Akdağmadeni ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Önder Gürel’in, saat 16.00’da da Sogun ilçesinde AK Parti Adayı Mustafa Özdemir’in seçim irtibat bürosunun açılış törenlerine katılacak, vatandaşlara hitap etme imkanı bulacak.

