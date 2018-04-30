AK Parti’de yoğun mesai

Daha önce aday olacaklarını açıklayan Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, İşadamı Ayhan Çelik, Ankara Haymana Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Can, AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Emin Erbek ve AK Parti eski İl Başkanı Harun Lekesiz adaylık için başvuruda bulundu. AK Partide yoğun geçen hafta sonunda Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, AK Parti’nin Sorgun’daki ilk ilçe başkanının kendisinin olduğunu söyledi. İlçe başkanlığı görevi sonrasında da üç dönem Sorgun Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Şimşek, üç yıl ilçesine hizmet ettiğini şimdi ise Yozgat ve ülkesine hizmet etmek için aday olduğunu sözlerine ekleyerek, adaylık başvurusunu AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Kösye’ye teslim etti. Görevinden istifa ederek Milletvekilliği için adaylığını açıklayan Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan’da önceki gün AK Parti il binasına gelerek adaylık başvurusunu İl Başkanı Celal Köse’ye teslim etti. Daştan, AK Parti ile 2002 yılında çıktıkları yolda üç dönem Akdağmadeni ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade etti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın büyük destekleriyle AK Parti belediyeciliğine yakışır şekilde hizmet etme çabası içinde olduğunu hatırlatan Daştan, ‘’Şimdide memleketimize karşı hizmet borcumuzu ödemek için 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde AK Parti Yozgat Milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum’’ dedi.

İşadamı Ayhan Çelik’te AK Parti İl Başkanlığına aday adaylığı için müracaat eden isimlerden oldu. Çelik adaylık başvurusunu il yönetimine sunarken yaptığı açıklamada, eğer milletvikili seçilmesi durumunda Yozgat’ın nüfusunu 500 binin üzerine çıkaracağı vurguladı. Yozgat’ı Ankara’ya, Ankara’yı da Yozgat’a getireceğini de vurgulayan Çelik, işadamlarını desteklenmesi gerektiğini bu noktada milletvekili olması durumunda Yozgat’a hem devlet, hem de özel sektör yatırımlarının gelmesi için vur gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ankara Haymana Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Can, AK Parti eski Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Emin Erbek ve AK Parti eski İl Başkanı Harun Lekesiz de AK Parti Yozgat İl Başkanlığı’na gelerek İl Başkanı Celal Köse’ye aday adaşlığı müracaat formalarını teslim ettiler. AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, yoğun bir hafta sonu yaşadıklarını dile getirdi. Milletvekilliği aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlarına başarı dileyen Köse, seçimlerin Yozgat için ve Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu.

