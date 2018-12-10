AK Parti’de Temayül yapıldı

Seçimlere götürecek İl ve ilçe Başkanlarının belirlemesine yönelik temayül yoklamasına, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölgesi Yozgat İl Koordinatörü Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya başkanlık etti. Gerçekleştirilen temayül yoklamasına İl ve İlçe teşkilatlarının yöneticileri, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri de katıldı.