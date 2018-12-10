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AK Parti’de Temayül yapıldı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse’nin Belediye Başkan Adayı gösterilmesi, Merkez ilçe Başkanı İskender Nazlı ile bazı ilçe başkanlarının da adaylık başvuruları nedeniyle istifa etmeleri sonucu boşalan görevlere atanacak isimlerin belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti’de Temayül yapıldı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse’nin Belediye Başkan Adayı gösterilmesi, Merkez ilçe Başkanı İskender Nazlı ile bazı ilçe başkanlarının da adaylık başvuruları nedeniyle istifa etmeleri sonucu boşalan görevlere atanacak isimlerin belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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AK Parti’de Temayül yapıldı

Seçimlere götürecek İl ve ilçe Başkanlarının belirlemesine yönelik temayül yoklamasına, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İç Anadolu Bölgesi Yozgat İl Koordinatörü Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya başkanlık etti. Gerçekleştirilen temayül yoklamasına İl ve İlçe teşkilatlarının yöneticileri, belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri de katıldı. 

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