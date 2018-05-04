AK Parti’de temayül hazırlığı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, yarın yapılacak olan Temayül yoklaması sonrasında 21 Mayısa kadar Yozgat Milletvekili adaylarının belli olacağını vurguladı.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Seçimi için aday adaylığı başvuruların dün tamamlandığını ve Yozgat'tan 39 aday adayının başvuruda bulunduğunu söyledi. AK Parti Yozgat İl Binası’nda açıklamalarda bulunan ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta müracaatların seçilecek kontenjanın yaklaşık 10 katı olduğunu söyleyerek aday adaylarının 5'inin kadın, 34'ünün erkek olduğunu belirtti. Yozgat'ın her seçimde AK Parti’ye en yüksek desteği veren illerin başında geldiğini belirten Köse, "Bu bizim için övünç kaynağıdır. İnşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde Milliyeti Hareket Partisi'nin de Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemesiyle birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ta da Cumhurbaşkanımızın oylarında gözle görülür derecede bir artış olacak. Yozgat her seçimde partimize en fazla oy veren ilk 10 il arasında yer aramıştır. Bu seçimde hedefimiz ise AK Parti'ye en fazla oy veren ilk 3 il arasına girmektir. Bunu da başarabilecek teşkilat yapımız ve seçmen tabanımız var halkımızın desteğiyle inşallah bunu başaracağız" dedi.

Cumartesi günü aday adayları için temayül yoklamasının olduğunu da vurgulayan Köse, "Partimizden 39 aday adayımızın 4'ü hariç, mevcut bakan ve milletvekillerimiz diğer kalan 35 aday adayımız teşkilat temayül yoklamasına girecek. Bu aday belirleme kriterlerinden bir tanesi, burada teşkilat mensuplarımız oy kullanacak. Bu bir oylama değildir, bu oydan ziyade teşkilatlarımızın temayülleri alınacak, hangi kişiler üzerinde hangi bölgeler yoğunlaşmış onların istatistiklerini çıkacak. Bundan sonraki süreçte anketler yapılacak. Daha sonra birebir yüz yüze görüşmeler ve komisyon görüşmeleri olacak nihai kararı ise genel başkanımız cumhurbaşkanımız belirleyecek ve geçici listeleri 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu’na verilerek ilan edilecek” şeklinde konuştu.