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AK Parti’de kongre süreci devam ediyor

AK Parti Çekerek, Kadışehri ve Saraykent ilçe kongrelerini tamamladı.

AK Parti’de kongre süreci devam ediyor

AK Parti Çekerek, Kadışehri ve Saraykent ilçe kongrelerini tamamladı.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:10
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AK Parti’de kongre süreci devam ediyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ında katıldığı ilçe kongrelerinde seçimlere tek liste aday gösterildi. Bugün Merkez ilçe ile birlikte Şefaatli ilçe kongrelerinin gerçekleştirileceği açıklandı. Çekerek’te Üzeyir İnce, Kadışehri’nde Sabettin Aksoy ve Saraykent’te Nuri Çınar yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi. 
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı ilçe kongrelerinde güncel konulara değindi. Türkiye'nin bulunduğu bölgenin zor bir bölge olduğuna vurgu yapan Bozdağ, "Etrafımıza baktığımızda ateş çemberi var, Suriye yanıyor. Suriye'de olup biten hadiselerin Türkiye'nin milli güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu tartışmasızdır. Bazıları Suriye'de olup bitenlere 'bize ne' diyebiliyorlar. Çünkü onun omuzunda bir sorumluluk yok. Yarın bir olumsuzluk olunca 'sen iktidardaydın niye engellemedin' diyen, bugün 'bize ne' diyen yarın başka bir şey diyebilir’’ dedi. 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kerkük için yaptığı '5 biz ülkücü hazır' açıklamasını hatırlatan Bozdağ, "Esasen bu bir hassasiyetin ifadesidir. Ama şunu bilmemiz lazım Türkiye Cumhuriyeti devletinin silahlı kuvvetleri bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı karşıya olduğu bütün tehlike, tehdit ve saldırıları aşacak, alt edecek güce ve kudrete sahiptir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmamalıdır. Polis teşkilatımız, istihbarat teşkilatımız, ordumuzun imkan ve kabiliyetleri Türkiye'nin karşı karşıya olacağı her türlü, tehlike ve tehdidi bertaraf edecek güçtedir. O yüzden hiç kimsenin durumdan vazife çıkarmasına gerek yoktur, ihtiyaç yoktur. Devletimizin, anayasamızın, yasalarımızın emriyle yetkilendirilmiş kurumlarımızın, kuruluşlarımızın organları görevinin başındadır. Onlar devletimizin aleyhine olacak gelişmelere izin vermemek için teyakkuz halindedir. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Eğer bir gün Türk milletinin ve Türkiye devletinin bugünü ve geleceği ile ilgili sıkıntı olur da bu ülkenin güvenlik güçleri, silahlı kuvvetleri, istihbaratı ve diğer birimleri bu tehlikeleri karşılamaya gücü yetmezse o zaman ordu, millet olmanın gereğini bu millet yapar" diye konuştu.
 

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