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-AK Parti unutmadı

AK Parti Merkez ilçe yönetimi, ‘Öğretmenler’ ve ‘Diş Hekimleri’ günü dolayısıyla emekli öğretmen ile birlikte diş hekimlerini ziyaret etti.

-AK Parti unutmadı

AK Parti Merkez ilçe yönetimi, ‘Öğretmenler’ ve ‘Diş Hekimleri’ günü dolayısıyla emekli öğretmen ile birlikte diş hekimlerini ziyaret etti.

22 Kasım 2017 Çarşamba 16:39
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-AK Parti unutmadı

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, yönetim kurulu üyeleri Soner Tumgan, Mehmet Yılmaz, Selma Yazan’dan oluşan heyetle birlikte, ‘Öğretmenler Günü’ nedeniyle emekli öğretmen Süleyman Durman’ı evinde ziyaret etti. AK Partililer, Durman’ın gününü kutladı, çiçek verdi. İlçe Başkanı İskender Nazlı, Türkiye’nin bugün dünyada güçlü ve saygın devletlerden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan birinin, fedakar, cefakar öğretmenlere ait olduğunu ifade etti. Nazlı, kültür ve medeniyetimizde öğretmenlerin anne ve babalar kadar değerli olduğuna dikkat çekti. Nazlı, milletçe öğretmenlere şükran ve minnet borçlu olduğumuzu dile getirerek
“Öğretmen demek doğruyu ve güzeli öğreten demektir. Bir ülkenin geleceğini şekillendiren kutsal varlığın adıdır. Onların vereceği eğitimin kalitesi yükseldikçe, ülkemiz vatandaşlarının da kültür ve eğitimi üst seviyede olacaktır” şeklinde konuştu.

AK Parti heyeti, öğretmenlere yapılan ziyaretlerin ardından, Diş Hekimleri Günü münasebetiyle, ilimizdeki diş hekimlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Ilçe Yönetimi‘Öğretmenler’ Ve ‘Diş Hekimleri’ Günü Dolayısıyla Emekli öğretmen Ile Birlikte Diş Hekimlerini Ziyaret Etti.
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