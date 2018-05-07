AK Parti temayül yaptı

AK Parti, seçimler öncesi teşkilatın aday adayları arasındaki eğilimini belirlemek maksadıyla temayül yoklaması gerçekleştirdi. Yimpaş Düğün Salonunda yapılan temayül yoklamasına çok sayıda parti mensubu katıldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilen komisyonun denetiminde yapılan halk oylamasında, aday adayları partilileri etkileyebilmek için yoğun mesai harcadı. Temayül denetim komisyonunda AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Afyon Milletvekili Hatice Dudu Özkal, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Leyla Arık, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Soner Yalçın yer aldı. Aday adayları salon girişine dizilerek, salona giriş yapan her partiliyle teker teker tokalaştı. Öte yandan aday adaylarının yakınları ve danışmanları ise, partilileri karanfil ve aday sıra numarası yazan kağıtlarla markaja almaya çalıştı. AK Parti İl Başkanı Celal Köse, temayül yoklamasında mevcut milletvekillerinin yer almadığını, sonuçların ise denetim komisyonu nezaretinde genel merkezde değerlendirileceğini belirtti. AK Parti’nin temayül yoklamasında 36 aday adayının isme yer aldı.