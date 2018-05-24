AK Parti seçim takvimini belirledi

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Milletvekili adayları Sibel Yıldırım ve İskender Minar’ın da hazır bulunduğu toplantı Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bozdağ, muhalefetin her zaman AK Parti'nin gerisinden geldiğini söyleyerek, "Muhalefet bizim çok ama çok gerimizden geliyor. Türkiye'nin hükümet sistemi değişmiş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilmiş, 24 Haziran'da sistem bütün kurallarıyla uygulamaya fiilen ve resmen girecek ama adamın hala gözü eskide. Eski hal muhaldir. Yeniden ona dönme imkanı yoktur. Millet değişime evet demiştir ama bunlar hala sistem değişmemiş gibi devam ediyorlar. Sanki Türkiye’de sistem değişmemiş gibi seçim hazırlığı yapıyorlar. Türkiye’de sistem değişmemiş gibi propaganda yapıyorlar. 25 Haziran’da yeniden parlamenter sistemle yönetilecekmişiz gibi bir algıyla milleti aldatmaya çalışıyorlar. Beyler sistem değişti, kafayı kuma gömmenin kimseye bir faydası yok. Hele CHP'ye hiç ama hiç faydası yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen ve hükumete fatura kestirmek isteyen sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz. Ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz o yüzden dolarla oynayarak milletin cebine millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar" diye konuştu.