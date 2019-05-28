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AK Parti darbeyi kınadı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü münasebetiyle basın açıklaması yapıldı.

AK Parti darbeyi kınadı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü münasebetiyle basın açıklaması yapıldı.

28 Mayıs 2019 Salı 00:00
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AK Parti darbeyi kınadı

AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın açıklamasını AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Merve Nur Sayar gerçekleştirdi.

Sayar, 27 Mayıs darbesinde milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyetin, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutukladığını hatırlattı.

Sayar, "Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

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