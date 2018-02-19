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AK Parti Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından Şubat ayı İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

AK Parti Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından Şubat ayı İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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AK Parti Danışma Meclisi toplandı

 Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Şubat ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yozgat AK Parti İl Başkanı Celal Köse, “Yozgat AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren AK Parti’ye olan desteğini artırarak sürdürdü. Bu destek yüzde 58 oranıyla başlayıp yüzde 74.27 ile nihayete ermiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte de teşkilatımızla birlikte yüksek olan çıtamızı daha yükseğe çıkartmak için gerekli çalışmaları yapacağız. Bu başarıda emeği geçen herkese şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise konuşmasında ülkenin içerisindeki durumu ele alarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başer, “Bu gelinen noktada artık Türkiye’nin kaderi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaderiyle birleşmiş durumda. Türkiye’nin kaderi eşittir AK Parti’nin kaderi. O halde bize düşen şey Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde onun yükünü hafifletmektir. Teşkilatlar olarak bakanı, milletvekili, sandık müşavirine kadar hep birlikte bu ülkenin AK Parti’ye ihtiyacı var. Bizlerin yapması gereken tek şey ise bulunduğumuz görevde ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaktır” şeklinde konuştu.
İl Danışma Meclisi toplantısı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.
 

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