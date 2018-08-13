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AK Parti 17 yaşında

AK Parti İl Başkanı Celal Köse partisinin 17'nci Kuruluş yıl dönümünü kutladı. İl Başkanı Celal Köse, 17 yıl önce kurulan AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, başta millet iradesine saygı düşüncesi olmak üzere, siyasi ahlak, demokrasi ve siyasi erdem anlayışlarını, Türk siyaset tarihine kazandıran bir dava hareketinin temelini attığını ifade etti.

AK Parti 17 yaşında

AK Parti İl Başkanı Celal Köse partisinin 17'nci Kuruluş yıl dönümünü kutladı. İl Başkanı Celal Köse, 17 yıl önce kurulan AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, başta millet iradesine saygı düşüncesi olmak üzere, siyasi ahlak, demokrasi ve siyasi erdem anlayışlarını, Türk siyaset tarihine kazandıran bir dava hareketinin temelini attığını ifade etti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:58
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AK Parti 17 yaşında

İl Başkanı Celal Köse, AK Parti’nin kurulması ile birlikte; sadece Türk siyaset tarihinde değil dünya siyasetinde söz sahibi, mağdur ve mazlumların sesi olan bir hareketin doğduğunu, Türk Milleti'nin gücünü bütün dünyaya duyuran bir anlayışın temsili olan, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden bu yana milletin teveccühüyle yükselişte olduğunu aktardı.
İl Başkanı Köse, "Ak Parti, ulaşımda, eğitimde, sağlıkta, ekonomide velhasıl ülkenin tamamını ilgilendiren bütün konularda çok derin izler bırakmış ve tüm vatandaşlarımıza hiç bir ayrım yapmadan tüm imkanlardan yararlanması için yeni fırsatlar sunan bir anlayışla hizmetlerini sürdürmüştür.

Bütün bu hizmetler yapılırken birçok engel önüne getirilmiş, AK Parti hükümeti yok edilmek istense de vatandaşımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve dik duruşu ile gerek iç, gerekse dış güçler eylemlerinde muvaffak olamamıştır. Bu konuda en büyük engel, 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi olarak ülkemizin karşısına getirilmiş ve tüm kötü niyetli güçler, birleşerek ülkemizi karanlığa çekmeye çalışsa da başaramamıştır" dedi.

İl BaşkanıKöse, bugün de küresel sistemin kabadayıları tarafından ekonomik olarak bir dayatma ve ekonomik bir savaş ile karşı karşıya olduğumuzu vurgulayan Celal Köse, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Ancak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve halkımızın feraseti ve desteği sayesinde ekonomimizde yaşanan olumsuzlukları da en kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tamdır.

Lideriyle bir bütün olan partimiz, liderinin çizdiği bu kutlu yolda milletiyle ve milleti için var olmaya devam edecektir. Bu vesile ile 2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sini muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımıza olan inanç ile partimizin 17. Kuruluş yıldönümümüzün hayırlı olmasını diliyorum"

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