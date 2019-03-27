Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97379
ALTIN
225.699
DOLAR
5.4438
STERLİN
7.0465
EURO
6.1478

ADAYLARA DESTEK TURU

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, iki gün süreli Yozgat programı kapsamında ilçeleri ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti, yapılacak yatırımlar, uygulanabilir projeler, yürütülen çalışmalar konusunda hem bilgi aldı hem de vatandaşları bilgilendirdi.

ADAYLARA DESTEK TURU

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, iki gün süreli Yozgat programı kapsamında ilçeleri ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti, yapılacak yatırımlar, uygulanabilir projeler, yürütülen çalışmalar konusunda hem bilgi aldı hem de vatandaşları bilgilendirdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
7 Okunma
ADAYLARA DESTEK TURU

Oktay, Yenifakılı ilçesinde Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kırgız Türkü askerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu, Yenifakılıların Van’dan göç eden Kırgız Türklerine kucak açtığını hatırlattı. Oktay, "Size de bu yakışırdı. Onların ailelerine aile oldunuz. Ensar anlayışının ne demek olduğunu herkese gösterdiniz. Vatan için biz nasıl canımızı feda ediyorsak onlar da canlarını feda ediyor, vatan sağ olsun diyorlar. Vatanın kıymetini bilmeyenler, gelsin Yenifakılı'da vatanın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu görsünler" dedi. 
Saraykent ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Öçal'a destek isteyen Oktay, "Saraykent sadece Saraykent'e değil tüm Yozgat'a ve Türkiye'ye de örnek olacak ilçelerimizden biri. Şehirciliği ile tertemiz yolları ve çevresiyle, sağlıklı binalarıyla, güzel yerleşim alanıyla biz Saraykent ilçesine yapılan hizmetlere aynı gayret ve samimiyetle devam etmek istiyoruz" diye konuştu. 
BAL ARICILIĞI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Baraj Rekreasyonu Projesi kapsamında Orman Bakanlığı tarafından baraj etrafında ağaç dikiminin başladığını, baraj etrafına lavanta dikimi yapılarak, bal arıcılığının geliştirileceğini söyledi. Oktay, ‘’Baraj Çekerek için önemli. Bu barajı ticari olarak bir faydaya dönüştürmemiz gerekir. Balıkçılık başladı mı barajda? Başladı. Şimdi bizim burada ikinci başaracağımız şey de, orayı yeşillendirmek ama sadece bir yeşil alan oluştursun değil. Çevre illerden ve hatta illerden hafta sonu çoluğunu çocuğunu alsın ilçemize gelsin. Bunun için de belediye başkanımızdan projeler istiyoruz. Yeşillendirme çalışması yaparken, lavanta dikeceğiz. Neden lavanta? Çünkü burada bal arıcılığını geliştirmek istiyoruz. Burası 5 yıl sonrasında bal arıcılığının da merkezlerinden birisine dönüşmesi lazım’’ ifadelerini kullandı.  
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntıları hakkında da bilgiler aldı, kalıntıların önemli bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekip, gerekenin yapılacağını söyledi.  

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Seçmene taahhütte bulundu
Seçmene taahhütte bulundu
Engeller aşılacak
Engeller aşılacak
İstihdam alanları eriyor
İstihdam alanları eriyor
Sedef’ten belde mitingleri
Sedef’ten belde mitingleri
Herkesle kucaklaştı
Herkesle kucaklaştı
Destici Yozgat’ı turladı
Destici Yozgat’ı turladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim