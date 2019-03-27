ADAYLARA DESTEK TURU

Oktay, Yenifakılı ilçesinde Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kırgız Türkü askerin ailesine taziye ziyaretinde bulundu, Yenifakılıların Van’dan göç eden Kırgız Türklerine kucak açtığını hatırlattı. Oktay, "Size de bu yakışırdı. Onların ailelerine aile oldunuz. Ensar anlayışının ne demek olduğunu herkese gösterdiniz. Vatan için biz nasıl canımızı feda ediyorsak onlar da canlarını feda ediyor, vatan sağ olsun diyorlar. Vatanın kıymetini bilmeyenler, gelsin Yenifakılı'da vatanın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu görsünler" dedi.

Saraykent ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Öçal'a destek isteyen Oktay, "Saraykent sadece Saraykent'e değil tüm Yozgat'a ve Türkiye'ye de örnek olacak ilçelerimizden biri. Şehirciliği ile tertemiz yolları ve çevresiyle, sağlıklı binalarıyla, güzel yerleşim alanıyla biz Saraykent ilçesine yapılan hizmetlere aynı gayret ve samimiyetle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

BAL ARICILIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Baraj Rekreasyonu Projesi kapsamında Orman Bakanlığı tarafından baraj etrafında ağaç dikiminin başladığını, baraj etrafına lavanta dikimi yapılarak, bal arıcılığının geliştirileceğini söyledi. Oktay, ‘’Baraj Çekerek için önemli. Bu barajı ticari olarak bir faydaya dönüştürmemiz gerekir. Balıkçılık başladı mı barajda? Başladı. Şimdi bizim burada ikinci başaracağımız şey de, orayı yeşillendirmek ama sadece bir yeşil alan oluştursun değil. Çevre illerden ve hatta illerden hafta sonu çoluğunu çocuğunu alsın ilçemize gelsin. Bunun için de belediye başkanımızdan projeler istiyoruz. Yeşillendirme çalışması yaparken, lavanta dikeceğiz. Neden lavanta? Çünkü burada bal arıcılığını geliştirmek istiyoruz. Burası 5 yıl sonrasında bal arıcılığının da merkezlerinden birisine dönüşmesi lazım’’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamı kalıntıları hakkında da bilgiler aldı, kalıntıların önemli bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekip, gerekenin yapılacağını söyledi.

