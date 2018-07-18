Adaylar ortaya çıkıyor

Yozgat’ta yapılacak yerel seçimler öncesi belediye başkanı olmak isteyen isimler aday adaylıklarını çevresine ve kamuoyuna yansıtmaya başladı. Yozgat’ta belediye başkanı aday adaylıkları ilk olarak CHP ve MHP’den geldi. Çayıralan Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Ömer Codar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile yapılacak yerel seçimlerde Çayıralan Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu duyurdu. Belediye Meclis Üyesi olarak görevini sürdüren Ömer Codar, yerel seçimlerde CHP’nin Çayıralan Belediye Başkanı adayı olmak istediğini ifade etti. Bir aday adaylığı ilanı da MHP’den geldi. Resmi bir açıklamada bulunmayan MHP’li Osman Ruşen Özdemir, sosyal medya hesabında Yerköy Belediye Başkan aday adayı olarak takdim edilirken, Özdemir de tebrikleri kabul ederek MHP’den Yerköy Belediye Başkan aday adayı olduğunu kamuoyuna yansıtmış oldu. AK Parti içerisinde de bazı isimlerin ilçe belediye başkanlığına talip olduğu öğrenilirken, Yozgat Belediyesi’nde gözü olan siyasilerin ise henüz ortaya çıkma niyetinde olmadıkları, önümüzdeki günlerde aday adaylığı düşünen isimlerin, düşüncelerini kamuoyuna yansıtacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

