ADAYLAR BELLi OLDU

-YOZGAT il genelindeki seçim bölgelerinden sadece Merkez’de Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Bekir Korkmaz bağımsız olarak seçime katılıyor. Demokrat Parti ise, Yozgat’taki tüm seçim bölgelerinden sadece il merkezinden aday gösterdi.
YOZGAT'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etmelerinin ardında adayların isimleri de netlik kazandı. Yozgat il genelinde sadece iki bağımsız aday adaylık başvurusunda bulundu. Yozgat Merkez Belediye Başkanlığı yarışında, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Bekir Korkmaz bağımsız olarak yarışacak. Demokrat Parti ise sadece Yozgat Merkezden Akademisyen Abdullah Doğan’ı aday gösterdi. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP Yozgat’taki tüm seçim bölgelerinde ayrı ayrı seçime girme kararı alırken, Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti, sadece Saraykent ilçesinde ittifak yapmadı, Yozgat merkez dahil 13 ilçe merkezinde ittifak adaylarıyla yarışa dahil oldu. CHP Boğazlıyan, Çayıralan ve Çandır’da, İYİ Parti ise diğer seçim bölgelerinde ittifak adayları ile yarışacak. AK Parti, MHP ve Saadet Partisi her ilçede kendi adaylarıyla yarışırken, BBP Kadışehri ilçesinde AK Parti’den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Davut Karadavut’u Sorgun’da AK Parti’den aday adayı olan Üzeyir Arslan’ı, Saraykent’te ise Ahmet Köroğlu’nu aday göstermekle yetindi.
AK PARTİ ADAYLARI
Yozgat: Celal Köse
Akdağmadeni: Önder Gürel
Aydıncık: Ahmet Koçak
Boğazlıyan: Gökhan Çoşar
Çandır: Mustafa Ertan Örgün
Çayıralan: Yasin Şahiner
Çekerek: Eyüp Çakır
Kadışehri: İrfan Akın
Saraykent: Ahmet Öçal
Sarıkaya: Duran Cesur
Sorgun : Mustafa Özdemir
Şefaatli: Zeki Bozkurt
Yenifakılı: Yalçın Karadavut
Yerköy: Mehmet Ağaoğlu
MHP ADAYLARI
Yozgat : Mehmet Erdemir
Akdağmadeni: Nezih Yalçın
Aydıncık : Selahattin Özdemir
Boğazlıyan: İbrahim Tamer
Çandır: M. Emin Murat
Çayıralan: Kıyasi Başgül
Çekerek: Mustafa Bal
Kadışehri: Mustafa Doğru
Saraykent: İdris Ögel
Sarıkaya: Ömer Açıkel
Sorgun : Erkut Ekinci
Şefaatli: Müjdat Karaca
Yerköy: Abdullah Altıntaş
SAADET PARTİSİ ADAYLARI
Yozgat : Ziya Koçak
Akdağmadeni: Necmettin Demirel
Aydıncık: Necmettin Kayhan
Boğazlıyan: Fatih Demir
Çandır : Abdulvahap Yılmaz
Çayıralan: Hafize Tekbaş
Çekerek: Mustafa Alan
Kadışehri: Zehni Durusoy
Saraykent: Ali Yurt
Sarıkaya: İrfan Taşkın
Sorgun: Mustafa Salman
Şefaatli: Duran Karaman
Yenifakılı: İsmail Özmen
Yerköy: Ali Polat
CHP ADAYLARI
Boğazlıyan: Ali Ayık
Çandır : Tayyar Erdoğan
Çayıralan: Ömer Codar
Saraykent: Kazım Can
İYİ PARTİ ADAYLARI
Yozgat: Metin Özışık
Akdağmadeni: Nazım Altun
Aydıncık : Kemal Çam
Çekerek: Duran Özkan
Kadışehri: Burak Akıl
Saraykent: Osman Çiftcier
Sarıkaya: Davut Dicle
Şefaatli: Mustafa Yücesoy
Sorgun: Nizamettin Bulut
Yenifakılı: Soner Yalçın
Yerköy : Ferhat Yılmaz
DP ADAYI
Yozgat Abdullah Doğan
BAĞIMSIZ ADAYLAR
Yozgat:Kazım Arslan, Bekir Korkmaz
-YOZGAT il genelindeki seçim bölgelerinden sadece Merkez’de Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Bekir Korkmaz bağımsız olarak seçime katılıyor. Demokrat Parti ise, Yozgat’taki tüm seçim bölgelerinden sadece il merkezinden aday gösterdi.
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