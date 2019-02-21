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ADAYLAR BELLi OLDU

YOZGAT il genelinde Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP kendi adaylarıyla seçime katılırken, Millet İttifakını oluşturan Partilerden CHP ve İYİ Parti Saraykent ilçesi dışında ortak adayla seçime girme kararını hayata geçirdi.

ADAYLAR BELLi OLDU

YOZGAT il genelinde Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP kendi adaylarıyla seçime katılırken, Millet İttifakını oluşturan Partilerden CHP ve İYİ Parti Saraykent ilçesi dışında ortak adayla seçime girme kararını hayata geçirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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ADAYLAR BELLi OLDU

-YOZGAT il genelindeki seçim bölgelerinden sadece Merkez’de Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Bekir Korkmaz bağımsız olarak seçime katılıyor. Demokrat Parti ise, Yozgat’taki tüm seçim bölgelerinden sadece il merkezinden aday gösterdi. 
YOZGAT'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etmelerinin ardında adayların isimleri de netlik kazandı.  Yozgat il genelinde sadece iki bağımsız aday adaylık başvurusunda bulundu. Yozgat Merkez Belediye Başkanlığı yarışında, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Bekir Korkmaz bağımsız olarak yarışacak. Demokrat Parti ise sadece Yozgat Merkezden Akademisyen Abdullah Doğan’ı aday gösterdi. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP Yozgat’taki tüm seçim bölgelerinde ayrı ayrı seçime girme kararı alırken, Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti, sadece Saraykent ilçesinde ittifak yapmadı, Yozgat merkez dahil 13 ilçe merkezinde ittifak adaylarıyla yarışa dahil oldu. CHP Boğazlıyan, Çayıralan ve Çandır’da, İYİ Parti ise diğer seçim bölgelerinde ittifak adayları ile yarışacak. AK Parti, MHP ve Saadet Partisi her ilçede kendi adaylarıyla yarışırken, BBP Kadışehri ilçesinde AK Parti’den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Davut Karadavut’u Sorgun’da AK Parti’den aday adayı olan Üzeyir Arslan’ı, Saraykent’te ise Ahmet Köroğlu’nu aday göstermekle yetindi. 
AK PARTİ ADAYLARI                   
Yozgat:     Celal Köse 
Akdağmadeni:     Önder Gürel 
Aydıncık:     Ahmet Koçak 
Boğazlıyan:     Gökhan Çoşar 
Çandır:     Mustafa Ertan Örgün 
Çayıralan:     Yasin Şahiner 
Çekerek:     Eyüp Çakır 
Kadışehri:     İrfan Akın 
Saraykent:     Ahmet Öçal 
Sarıkaya:     Duran Cesur 
Sorgun :     Mustafa Özdemir 
Şefaatli:     Zeki Bozkurt 
Yenifakılı:     Yalçın Karadavut 
Yerköy:     Mehmet Ağaoğlu
MHP ADAYLARI                             
Yozgat :     Mehmet Erdemir 
Akdağmadeni:     Nezih Yalçın 
Aydıncık :     Selahattin Özdemir 
Boğazlıyan:     İbrahim Tamer 
Çandır:     M. Emin Murat 
Çayıralan:     Kıyasi Başgül 
Çekerek:     Mustafa Bal 
Kadışehri:     Mustafa Doğru 
Saraykent:     İdris Ögel 
Sarıkaya:     Ömer Açıkel 
Sorgun :     Erkut Ekinci 
Şefaatli:     Müjdat Karaca 
Yerköy:     Abdullah Altıntaş 
SAADET PARTİSİ  ADAYLARI                             
Yozgat :     Ziya Koçak
Akdağmadeni: Necmettin Demirel
Aydıncık:     Necmettin Kayhan 
Boğazlıyan:     Fatih Demir
Çandır :     Abdulvahap Yılmaz
Çayıralan:     Hafize Tekbaş
Çekerek:     Mustafa Alan
Kadışehri:     Zehni Durusoy
Saraykent:     Ali Yurt
Sarıkaya:     İrfan Taşkın
Sorgun:     Mustafa Salman
Şefaatli:     Duran Karaman
Yenifakılı:     İsmail Özmen
Yerköy:     Ali Polat
CHP ADAYLARI                               
Boğazlıyan:     Ali Ayık
Çandır :     Tayyar Erdoğan
Çayıralan:     Ömer Codar
Saraykent:     Kazım Can 
İYİ PARTİ ADAYLARI                   
Yozgat:     Metin Özışık
Akdağmadeni:     Nazım Altun
Aydıncık :     Kemal Çam
Çekerek:     Duran Özkan 
Kadışehri:     Burak Akıl 
Saraykent:     Osman Çiftcier 
Sarıkaya:     Davut Dicle
Şefaatli:     Mustafa Yücesoy
Sorgun:     Nizamettin Bulut 
Yenifakılı:     Soner Yalçın 
Yerköy :     Ferhat Yılmaz
DP ADAYI                                         
Yozgat    Abdullah Doğan
BAĞIMSIZ ADAYLAR                                         
Yozgat:Kazım Arslan, Bekir Korkmaz

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