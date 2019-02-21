ADAYLAR BELLi OLDU

-YOZGAT il genelindeki seçim bölgelerinden sadece Merkez’de Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Bekir Korkmaz bağımsız olarak seçime katılıyor. Demokrat Parti ise, Yozgat’taki tüm seçim bölgelerinden sadece il merkezinden aday gösterdi.

YOZGAT'ta 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etmelerinin ardında adayların isimleri de netlik kazandı. Yozgat il genelinde sadece iki bağımsız aday adaylık başvurusunda bulundu. Yozgat Merkez Belediye Başkanlığı yarışında, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Bekir Korkmaz bağımsız olarak yarışacak. Demokrat Parti ise sadece Yozgat Merkezden Akademisyen Abdullah Doğan’ı aday gösterdi. Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP Yozgat’taki tüm seçim bölgelerinde ayrı ayrı seçime girme kararı alırken, Millet İttifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti, sadece Saraykent ilçesinde ittifak yapmadı, Yozgat merkez dahil 13 ilçe merkezinde ittifak adaylarıyla yarışa dahil oldu. CHP Boğazlıyan, Çayıralan ve Çandır’da, İYİ Parti ise diğer seçim bölgelerinde ittifak adayları ile yarışacak. AK Parti, MHP ve Saadet Partisi her ilçede kendi adaylarıyla yarışırken, BBP Kadışehri ilçesinde AK Parti’den aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Davut Karadavut’u Sorgun’da AK Parti’den aday adayı olan Üzeyir Arslan’ı, Saraykent’te ise Ahmet Köroğlu’nu aday göstermekle yetindi.

AK PARTİ ADAYLARI

Yozgat: Celal Köse

Akdağmadeni: Önder Gürel

Aydıncık: Ahmet Koçak

Boğazlıyan: Gökhan Çoşar

Çandır: Mustafa Ertan Örgün

Çayıralan: Yasin Şahiner

Çekerek: Eyüp Çakır

Kadışehri: İrfan Akın

Saraykent: Ahmet Öçal

Sarıkaya: Duran Cesur

Sorgun : Mustafa Özdemir

Şefaatli: Zeki Bozkurt

Yenifakılı: Yalçın Karadavut

Yerköy: Mehmet Ağaoğlu

MHP ADAYLARI

Yozgat : Mehmet Erdemir

Akdağmadeni: Nezih Yalçın

Aydıncık : Selahattin Özdemir

Boğazlıyan: İbrahim Tamer

Çandır: M. Emin Murat

Çayıralan: Kıyasi Başgül

Çekerek: Mustafa Bal

Kadışehri: Mustafa Doğru

Saraykent: İdris Ögel

Sarıkaya: Ömer Açıkel

Sorgun : Erkut Ekinci

Şefaatli: Müjdat Karaca

Yerköy: Abdullah Altıntaş

SAADET PARTİSİ ADAYLARI

Yozgat : Ziya Koçak

Akdağmadeni: Necmettin Demirel

Aydıncık: Necmettin Kayhan

Boğazlıyan: Fatih Demir

Çandır : Abdulvahap Yılmaz

Çayıralan: Hafize Tekbaş

Çekerek: Mustafa Alan

Kadışehri: Zehni Durusoy

Saraykent: Ali Yurt

Sarıkaya: İrfan Taşkın

Sorgun: Mustafa Salman

Şefaatli: Duran Karaman

Yenifakılı: İsmail Özmen

Yerköy: Ali Polat

CHP ADAYLARI

Boğazlıyan: Ali Ayık

Çandır : Tayyar Erdoğan

Çayıralan: Ömer Codar

Saraykent: Kazım Can

İYİ PARTİ ADAYLARI

Yozgat: Metin Özışık

Akdağmadeni: Nazım Altun

Aydıncık : Kemal Çam

Çekerek: Duran Özkan

Kadışehri: Burak Akıl

Saraykent: Osman Çiftcier

Sarıkaya: Davut Dicle

Şefaatli: Mustafa Yücesoy

Sorgun: Nizamettin Bulut

Yenifakılı: Soner Yalçın

Yerköy : Ferhat Yılmaz

DP ADAYI

Yozgat Abdullah Doğan

BAĞIMSIZ ADAYLAR

Yozgat:Kazım Arslan, Bekir Korkmaz