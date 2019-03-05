Aday listeleri ilan edildi

Yozgat'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Yozgat'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Yozgat merkez: Celal Köse, Akdağmadeni: Önder Gürel, Aydıncık: Ahmet Koçak, Boğazlıyan: Gökhan Çoşar, Çandır: Mustafa Ertan Örgün, Çayıralan: Yasin Şahiner, Çekerek: Eyüp Çakır, Kadışehri: İrfan Akın, Saraykent: Ahmet Öçal, Sarıkaya: Duran Cesur, Sorgun: Mustafa Özdemir, Şefaatli: Zeki Bozkurt, Yenifakılı: Yalçın Karadavut, Yerköy: Mehmet Ağaoğlu.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Boğazlıyan: Ali Ayık (Millet İttifakı), Çandır: Tayyar Erdoğan (Millet İttifakı), Çayıralan: Ömer Codar (Millet İttifakı)

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: Yozgat merkez: Mehmet Erdemir, Akdağmadeni: Nezih Yalçın, Aydıncık: Selahattin Özdemir, Boğazlıyan: İbrahim Tamer, Çandır: Emin Murat, Çayıralan: Kıyasi Başgül, Çekerek: Mustafa Bal, Kadışehri: Mustafa Doğru, Saraykent: İdris Ögel, Sarıkaya: Ömer Açıkel, Sorgun: Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli: Müjdat Karaca, Yerköy: Abdullah Altıntaş.

İYİ PARTİ: Yozgat merkez: Metin Özışık (Millet İttifakı), Akdağmadeni: Nazım Altun (Millet İttifakı), Aydıncık: Kemal Cam (Millet İttifakı), Çekerek: Duran Özkan (Millet İttifakı), Kadışehri: Seyyit Taşgın (Millet İttifakı), Saraykent: Osman Çiftcier, Sarıkaya: Davut Dicle (Millet İttifakı), Şefaatli: Mustafa Yücesoy (Millet İttifakı), Sorgun: Nizamettin Bulut (Millet İttifakı), Yenifakılı: Soner Yalçın (Millet İttifakı), Yerköy: Ferhat Yılmaz (Millet İttifakı)

SAADET PARTİSİ: Yozgat merkez: Ziya Koçak, Akdağmadeni: Necmettin Demirel, Aydıncık: Necmettin Kayhan, Boğazlıyan: Fatih Demir, Çandır: Abdulvahap Yılmaz, Çayıralan: Hafize Tekbaş, Çekerek: Mustafa Alan, Kadışehri: Zehni Durusoy, Saraykent: Ali Yurt, Sarıkaya: İrfan Taşkın, Sorgun: Mustafa Salman, Şefaatli: Duran Karaman, Yenifakılı İsmail Özmen, Yerköy: Ali Polat.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Kadışehri: Davut Karadavut, Saraykent: Ahmet Köroğlu, Sorgun: Üzeyir Arslan.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Yozgat merkez: Abdullah Güngör, Akdağmadeni: Şaban Uçar, Aydıncık: Emine Doğan, Boğazlıyan: Nurettin Öcalan, Çandır: Necmi Sarıkaya, Çayıralan: Ali Acer, Çekerek: Emine Nisa Balcı, Kadışehri: Ayşegül Türkcan, Saraykent: Ayşe Ergişi, Sarıkaya: İsmail Hakkı Bektaş, Sorgun: Aydın İlik, Şefaatli: Gülten Güngör, Yenifakılı: Hayri Şahin, Yerköy: Mustafa Kıyıcı.

DEMOKRAT PARTİ: Yozgat merkez: Abdullah Doğan.

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Yozgat merkez: Abdulbaki Yıldız, Yerköy: Ahmet Türk.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Yozgat merkez: Sait Akıllı

BAĞIMSIZ ADAYLAR: Yozgat merkez: Bekir Korkmaz, Kazım Arslan.